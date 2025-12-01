للإهمال.. إيقاف مدير الجمعية الزراعية ببني منصور ومدير حماية الأراضي بأولاد صقر عن العمل

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم ٤٣٤٩ لسنه ٢٠٢٥ بإيقاف كل من م.أ. أ مدير الجمعية الزراعية بقرية بني حسن التابعة للإدارة الزراعية بمركز أولاد صقر و أ.ع.ع مدير حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بأولاد صقر عن العمل إحتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معهما أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف وإبلاغ المحكمة التأديبية بالقرار.

أكد محافظ الشرقية أنه جاء ذلك القرار بسبب الإهمال والتقصير في أداء المهام الوظيفية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع التعدي بالبناء المخالف بناحية قرية أسعد التابعة للوحدة المحلية ببني حسن بمركز ومدينة أولاد صقر، مما استدعى إتخاذ قرار فوري لضمان صون الرقعة الزراعية ومنع استمرار المخالفات.

وقال المحافظ لن أسمح بوجود أي مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حيال من يتهاون عن أداء واجبه الوظيفى ، مشدداً على المضي قدماً في مواجهة جميع أشكال الفساد والتجاوزات التي تمس سلامة الأراضي الزراعية وتمثل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي القومي.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء إستناداً إلى أحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته،وأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية،وما ورد في مذكرة إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة،ومحاضر التحقيق رقم ٧٨٣ لسنة ٢٠٢٥ لتحقيقات المحافظة.