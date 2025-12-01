الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات

دعا الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الإثنين، الحكومات الإقليمية إلى التحلي باليقظة والاستعداد لآثار تغير المناخ، من أجل استباق الظروف المستقبلية.



ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن سوبيانتو قوله خلال تفقده جهود الاستجابة للفيضانات في منطقة وسط تابانولي شمال سومطرة، إنه من الضروري أن تكون الإدارات المحلية على أهبة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية المتزايدة الصعوبة.



وقال برابوو: "يجب على الحكومة أن تعمل بكامل طاقتها لحماية البيئة واستباق الظروف المستقبلية. وربما يجب على جميع المناطق أن تكون مستعدة لمواجهة آثار تغير المناخ".



وأكد الرئيس أن الأولوية الحالية للحكومة هي تقديم المساعدات الأساسية، بما في ذلك إمدادات الوقود والكهرباء.



وأشاد بالاستجابة المنسقة بين الوكالات- بما في ذلك الشرطة الوطنية، والقوات المسلحة الإندونيسية، والوكالة الوطنية لإدارة الكوارث لسرعة تعاملها مع حالة الطوارئ.



وخلال الزيارة الميدانية، تفقد الرئيس والوفد المرافق له المطابخ العامة، وتأكد من توزيع الاحتياجات اللوجستية على النحو الأمثل كما زار الرئيس المراكز الطبية وملاجئ الإجلاء التي تؤوي حاليًا سكانًا من عدة مناطق متضررة من الفيضانات.

ونشرت الحكومة 28 طائرة هليكوبتر في المناطق المتضررة من الكارثة في آتشيه، وغرب سومطرة، وشمال سومطرة.



وفي بيان صدر، أمس /الأحد/، في جاكرتا، ذكرت أمانة مجلس الوزراء أن الطائرات- التابعة للقوات الجوية والجيش والبحرية والشرطة الوطنية والشرطة الوطنية الإندونيسية- تُستخدم لتوزيع المساعدات وإجلاء الضحايا.



وتعرضت إندونيسيا لفيضانات وانهيارات أرضية مدمرة، ضربت جزيرة سومطرة على وجه التحديد، نتيجة أمطار موسمية غزيرة وعاصفة استوائية. وقد أدى ذلك إلى تدمير قرى كاملة وغمر مئات المنازل، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص.

