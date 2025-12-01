الموضوعات المطروحة على الاجتماع الإقليمي حول التحول الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية

تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الاجتماع الإقليمي حول التحول الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية - خلال الفترة 1- 3 ديسمبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذلك فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية - بأن هذا الاجتماع يعتبر مواصلة للتعاون المستمر والمثمر منذ عام 2000 بين جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ويأتي في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا غير مسبوق في وتيرة التحول الرقمي، وهو تحول بات يفرض نفسه كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكعنصر أساسي لتعزيز بيئة الابتكار والإبداع.

وسيتضمن جدول اعمال الاجتماع عدة محاور هامة منها:

مناقشة الدور المحوري لمكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في حماية الإبداعات وتنظيم حقوق المبدعين والمخترعين.

التقدم المحرز في مكاتب الملكية الصناعية فيما يخص الأتمتة والتحول الرقمي للمكاتب.

دور اللغة العربية في أنظمة الملكية الفكرية الوطنية والدولية.

مناقشة مشروع إطلاق السجل العربي الإلكتروني للملكية الفكرية في الدول العربية وأدوات الدعم الفني التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتعزيز العمل في مكاتب الملكية الصناعية بالدول العربية في مجال الرقمنة.

استعراض لأهم التجارب العربية الناجحة في التحول الرقمي في مجال الملكية الفكرية.

وسيعقد الاجتماع بحضور نخبة من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومسؤولي قسم الدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإضافة الى ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.