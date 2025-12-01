قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: تطوير محيط الأهرامات يستهدف تحسين تجربة السائح مع الحفاظ على الطابع التراثي
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
استقرار نسبي.. تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
الموقف القانوني للقائمة الوطنية بعد إلغاء دوائر بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
شعبة الذهب: قفزة عيار 21 بأكثر من 5% خلال نوفمبر وتوقعات بتجاوزه 5700 جنيه
حقيقة إلتحاق نجل إبراهيم شيكا بالأهلي.. تفاصيل
الليلة .. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدا في كأس العرب
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
التصويت اليوم والانتهاء الخميس.. الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب قطر 2025.. اليوم
مفاجأة بشأن أسعار السلع قبل رمضان.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الموضوعات المطروحة على الاجتماع الإقليمي حول التحول الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية

اجتماع وحدة الملكية الفكرية والتنافسية
اجتماع وحدة الملكية الفكرية والتنافسية
الديب أبوعلي

تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية الاجتماع الإقليمي حول التحول الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وذلك بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية - خلال الفترة 1- 3 ديسمبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويأتي الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وكذلك فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأفادت وزير مفوض د. مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية - بأن هذا الاجتماع يعتبر مواصلة للتعاون المستمر والمثمر منذ عام 2000 بين جامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ويأتي في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا غير مسبوق في وتيرة التحول الرقمي، وهو تحول بات يفرض نفسه كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكعنصر أساسي لتعزيز بيئة الابتكار والإبداع.

وسيتضمن جدول اعمال الاجتماع عدة محاور هامة منها: 

  • مناقشة الدور المحوري لمكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية في حماية الإبداعات وتنظيم حقوق المبدعين والمخترعين.
  • التقدم المحرز في مكاتب الملكية الصناعية فيما يخص الأتمتة والتحول الرقمي للمكاتب.
  • دور اللغة العربية في أنظمة الملكية الفكرية الوطنية والدولية.
  • مناقشة مشروع إطلاق السجل العربي الإلكتروني للملكية الفكرية في الدول العربية وأدوات الدعم الفني التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتعزيز العمل في مكاتب الملكية الصناعية بالدول العربية في مجال الرقمنة.
  • استعراض لأهم التجارب العربية الناجحة في التحول الرقمي في مجال الملكية الفكرية.

وسيعقد الاجتماع بحضور نخبة من خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومسؤولي قسم الدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإضافة الى ممثلي ومديري مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.

الملكية الفكرية وحدة الملكية الفكرية والتنافسية جامعة الدول العربية التحول الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية المنظمة العالمية للملكية الفكرية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

ترشيحاتنا

اجتماع وحدة الملكية الفكرية والتنافسية

الموضوعات المطروحة على الاجتماع الإقليمي حول التحول الرقمي لمكاتب الملكية الفكرية

نصري عصفورة مرشح الحزب اليميني الهندوراسي

مرشح اليمين يتصدر النتائج الأولية لانتخابات هندوراس

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو

الرئيس الإندونيسي يحث حكومته على التأهب لتغير المناخ في ظل أزمة الفيضانات

بالصور

أسماء إبراهيم تثير الجدل بسيارة فارهة من دبي

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

ضبط عجز 6 طن و750 كيلو سكر تمويني وتلاعب بأوزان العبوات في بلبيس

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

فيديو

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد