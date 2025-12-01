محافظة الإسماعيلية تطلق برنامجا تأهيليا لرؤساء القرى لرفع كفاءة الخدمات المحلية

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي "إعداد وتأهيل رئيس قرية"، الذي تنظمه إدارة الموارد البشرية قسم التدريب بديوان عام محافظة الاسماعيلية، وذلك بتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بشأن إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على قيادة الوحدات المحلية بكفاءة.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة وقدرات العاملين بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وتنمية المهارات المهنية والوظيفية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويستمر البرنامج التدريبي حتى يوم الخميس الموافق ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، بمقر مكتبة مصر العامة، وبمشاركة عدد من العاملين المرشحين من مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار جهود محافظة الإسماعيلية لتطوير الأداء الإداري وتنمية قدرات الموارد البشرية، بما يعزز كفاءة الوحدات المحلية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.