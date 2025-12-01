هل كانت النتيجة عادلة.. مينا ماهر يثير الجدل بشأن ديربي لندن.. تفاصيل

طرح الإعلامي مينا ماهر سؤالاً مثير بشأن نهاية ديربي لندن الذي انتهي بالتعادل الايجابي 1-1.

النتيجه النهائيه لـ ديربي لندن

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نهاية ديربي لندن بالتعادل الايجابي 1-1.. هل كانت النتيجة عادلة ؟".

ديربي لندن

وكان قد عبّر المدرب الإسبانى ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لنادى آرسنال، عن حزنه بعد تعادل فريقه أمام تشيلسى بنتيجة 1-1 فى لقاء ديربى لندن بالجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدورى الإنجليزى.

وقال أرتيتا، فى تصريحات أبرزتها شبكة «بى بى سي» البريطانية: «اللقاء كان صعب، الفريقان يلعبان بكثيرٍ من الحدة والشراسة، ويُمكنكَ أن ترى ذلك فى كل تدخل»

وواصل: «اللقاء كان بين فريقين من مستوى القمة يتنافسان على لقب الدورى الإنجليزى، لذلك فإن قوة المواجهة طبيعية. تلقينا هدفا وكان علينا التعامل مع الأمر، ومن بعد ذلك سجلنا هدف رائع، وسنحت لنا فرصتان أو 3 فرص للتسجيل».

وأشار: «أنا أتوقع وأريد دائماً أن نُحقق الانتصارات فى المُباريات. ستكون أمامنا مباراة جديدة يوم الأربعاء المقبل وعلينا أن نستعد لها جيداً لهزيمة فريق صعب مثل برينتفورد ومن بعد ذلك سنلعب ضد أستون فيلا».