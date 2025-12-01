قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة الذهب: قفزة عيار 21 بأكثر من 5% خلال نوفمبر وتوقعات بتجاوزه 5700 جنيه
حقيقة إلتحاق نجل إبراهيم شيكا بالأهلي.. تفاصيل
الليلة .. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة الكويت غدا في كأس العرب
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
التصويت اليوم والانتهاء الخميس.. الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب
المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب قطر 2025.. اليوم
مفاجأة بشأن أسعار السلع قبل رمضان.. فيديو
حيثيات إلغاء آخر دائرة بانتخابات مجلس النواب بسوهاج: رفض إعطاء نسخ رسمية من محاضر الفرز
بهذه الطرق.. ادفع فاتورة كهرباء ديسمبر إلكترونيا
اتصال سري جرى بين ترامب ورئيس فنزويلا.. ماذا حدث فيه؟
موعد مباراة منتخب مصر والكويت فى كأس العرب والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل كانت النتيجة عادلة.. مينا ماهر يثير الجدل بشأن ديربي لندن.. تفاصيل

مينا ماهر
مينا ماهر
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مينا ماهر سؤالاً مثير بشأن نهاية ديربي لندن الذي انتهي بالتعادل الايجابي 1-1.

النتيجه النهائيه لـ ديربي لندن

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نهاية ديربي لندن بالتعادل الايجابي 1-1.. هل كانت النتيجة عادلة ؟".

ديربي لندن 

وكان قد عبّر المدرب الإسبانى ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لنادى آرسنال، عن حزنه بعد تعادل فريقه أمام تشيلسى بنتيجة 1-1 فى لقاء ديربى لندن بالجولة الثالثة عشر من منافسات بطولة الدورى الإنجليزى.

وقال أرتيتا، فى تصريحات أبرزتها شبكة «بى بى سي» البريطانية: «اللقاء كان صعب، الفريقان يلعبان بكثيرٍ من الحدة والشراسة، ويُمكنكَ أن ترى ذلك فى كل تدخل»

وواصل: «اللقاء كان بين فريقين من مستوى القمة يتنافسان على لقب الدورى الإنجليزى، لذلك فإن قوة المواجهة طبيعية. تلقينا هدفا وكان علينا التعامل مع الأمر، ومن بعد ذلك سجلنا هدف رائع، وسنحت لنا فرصتان أو 3 فرص للتسجيل».

وأشار: «أنا أتوقع وأريد دائماً أن نُحقق الانتصارات فى المُباريات. ستكون أمامنا مباراة جديدة يوم الأربعاء المقبل وعلينا أن نستعد لها جيداً لهزيمة فريق صعب مثل برينتفورد ومن بعد ذلك سنلعب ضد أستون فيلا».

مينا ماهر ديربي لندن الاهلي الزمالك

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

الفراولة

من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟

تقسيط السيارة

كاش باك 10 آلاف جنيه.. إجراءات تقسيط السيارة البديلة للتوكتوك وسعرها

حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

موعد بدء فصل الشتاء رسمياً

البحوث الفلكية تعلن.. متى يبدأ فصل الشتاء رسميا؟

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

الارصاد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

صورة أرشيفية

التموين تضخ كميات إضافية من السلع الأساسية استعدادًا لرمضان بأسعار مخفضة

الذهب

عيار 21 يسجل مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

انفجار في مبنى سكني في جمهورية داغستان الروسية

بالصور

أسماء إبراهيم تثير الجدل بسيارة فارهة من دبي

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

ضبط عجز 6 طن و750 كيلو سكر تمويني وتلاعب بأوزان العبوات في بلبيس

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 1 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر

حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر
حالة الطقس اليوم الاثنين 1 ديسمبر

عصام صاصا

بعد الطلاق… مفاجأة تقلب الأحداث وتعيد جهاد أحمد لعصام صاصا

مباراة الاهلي والجيش الملكي

بعد أحداث مباراة الأهلي.. أول رد فعل من نادي الجيش الملكي المغربي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

