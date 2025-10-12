البث الإسرائيلية: منسق شؤون المحتجزين أبلغ العائلات بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح الغد

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن منسق شؤون المحتجزين أبلغ العائلات بأن عملية الإفراج عن ذويهم ستبدأ صباح الغد.

وأوضح منسق شؤون المحتجزين الإسرائيليين: أنجزنا جميع الاستعدادات في قطاع غزة وقاعدة ريعيم والمستشفيات الإسرائيلية لاستقبال المحتجزين، جاء ذلك خلال خبرا عاجلا أذاعته فضائية القاهرة الإخبارية.

وفقا للاتفاق المبرم، من المتوقع أن يتم تسليم الأسرى الأحياء دفعة واحدة إلى الصليب الأحمر، في خطوة تختلف عن الصفقات السابقة التي نفذت على مراحل. أما الجثث فستسلم لاحقًا، بعد جمعها في نقطة محددة.

وترجح مصادر إسرائيلية أن حماس تحتاج لبعض الوقت لإنهاء الاستعدادات اللوجستية لنقل الأسرى من أماكن احتجازهم إلى موقع التسليم.