حماس: ملتزمون بالجدول الزمني لتسليم الأسرى الأحياء.. وتسليم الجثامين لن يتم دفعة واحدة

توقع حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية، أنه وفقًا للإجراءات المتفق عليها وتفاصيل الاتفاق؛ من المفترض أن تُجري عملية تبادل الأسرى الأحياء يوم الإثنين، أي بعد غدٍ.

وأشار إلى وجود لجان فنية تفصيلية من طرف حماس، وأخرى من طرف الوسطاء، وبالأخص الطرف المصري؛ لتطبيق ما تم التوافق عليه، بحيث يتم تسليم الأسرى الموجودين لدى المقاومة.

الأسرى الفلسطينيين

وأكد، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن هؤلاء الأسرى من طرف الاحتلال، هم من جنود الاحتلال، في مقابل أسرى الشعب الفلسطيني في سجون الاحتلال ممن أمضوا عقودًا في السجون.

وردًا على سؤال "الحديدي" حول ما إذا كانت جثامين الأسرى من جانب الاحتلال سيجري تسليمها؟ أم أن ذلك صعبا؛ نتيجة القصف الإسرائيلي، قال بدران: “فيما يخص الجثامين، هناك تفهم من كل الأطراف، أنه من الناحية الميدانية والعملية؛ ليس من السهل تسليمها دفعة واحدة، لأسباب لوجستية، بسبب حجم الدمار والخراب الذي سببه الاحتلال على مدار عامين من الحرب حتى أن الوصول إلى بعضها يحتاج إلى أدوات لرفع الأنقاض؛ بغية الوصول إليها، وهذا كان واضحًا في مباحثاتنا في شرم الشيخ، وكل الأطراف تدرك ذلك”.