رئيس الوزراء من القليوبية: مصر نجحت في وصول غزة لاتفاقية السلام .. ويكشف عن نسبة التحاق الفتيات بالجامعات

عقب انتهاء زيارته اليوم لمحافظة القليوبية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات ، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.



واستهل رئيس الوزراء حديثه قائلاً: أرحب بكم في ختام جولة ميدانية طويلة بمحافظة القليوبية، سعدت فيها برفقة عدد كبير من زملائي الوزراء، وبضيافة المهندس أيمن عطية، محافظة القليوبية، وقبل التحدث عن الزيارة أود التحدث عن ثلاثة موضوعات عامة بقدر كبير من الأهمية.



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: أولاً تابع الجميع، نجاح مصر بالتنسيق مع عدد من شركائنا في عملية الوساطة، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر وتركيا، حيث نجحنا نجاحاً كبيراً في الوصول إلى اتفاق السلام ووقف الحرب في قطاع غزة، ووقف المعاناة الإنسانية التي عانى منها أشقاؤنا الفلسطينيون في قطاع غزة على مدار عامين كاملين.



واستطرد رئيس الوزراء: وهنا أود توجيه كل التحية والشكر والتقدير بالنيابة عن الشعب المصري، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي تحمل عبئاً كبير جداً في عملية التفاوض وقيادة كل الجهود المبذولة على مستوي كل الأجهزة، وكذلك الدول الأخرى التي ساعدت في هذا الأمر، وأتوقف هنا لأوجه رسالة لكل المصريين، حتي نسترجع جميعاً ثوابت الموقف المصري من أول يوم حدثت فيه هذه الأزمة، وكلام رئيس الجمهورية بوضوح بأننا لن نسمح مهما حدث من ضغوط ومعاناة بتصفية القضية الفلسطينية بتهجير أشقائنا الفلسطينيين من وطنهم، وكل الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية تعرف وتعي جيداً قيمة هذه القضية، وما تمثله بالنسبة لنا جميعاً.



وأضاف: ولكن الأهم في هذا الأمر، هو ثوابت الموقف المصري الواضحة، الذي أعلنته من بداية الأزمة وتصميمها وثباتها الراسخ على هذا الموقف على مدار عامين بالرغم من كل حملات التشكيك والتشويه، واسترجع معكم ما كان يقال على مصر في هذه القضية، وأن مصر لا تساعد وأنها لا تدعم، والجميع يعلم ما كان يقال في حملات التشويه هذه، والمعروف من الذي يقف خلفها، وهنا أوجه رسالة لكل مصري، شاهدنا موقف وتقدير العالم اليوم، ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد خلال لقائه مع رئيس الجمهورية، بالدور المصري الكبير الذي قمنا به لتحقيق هذا الإنجاز، وبمشيئة الله خلال اليومين القادمين سيشهد العالم كله توقيع هذا الاتفاق.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مرة أخرى كل التحية والتقدير ل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مختلف الجهود المبذولة لتحقيق هذا الاتفاق مع مختلف الشركاء الإقليميين من دولتي قطر وتركيا.



كما وجه رئيس الوزراء أيضاً الشكر والتقدير لأجهزة مصر السيادية التي عملت على مدار الساعة خلال العامين الماضيين، وما تضمن ذلك من مختلف الجهود المبذولة من وساطة، والسعي لإدخال المساعدات الإنسانية، ومحاولات تقريب وجهات النظر، وصولاً لتحقيق هذا الانجاز، الذي يحتفل به العالم اليوم، داعياً المولي عز وجل أن تكتمل الأمور خلال اليومين القادمين على خير.



وخلال كلمته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، التحية والتقدير لفتيات مصر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، قائلاً:"نحتفل اليوم بالفتاة المصرية"، مُضيفاً: تابعتم خلال ساعات جولة اليوم الطويلة ما لمسناه من الدور المهم للفتاة والمرأة المصرية في مختلف ما تم زيارته وتفقده اليوم من منشآت صناعية، أو تعليمية، أو خدمية، وكذا فى مختلف المشروعات التى تم زيارتها اليوم، مُعرباً عن سعادته برؤية عدد كبير من العاملات بالمصنع الذي تم زيارته اليوم من الفتيات المصريات، وكذلك فى جامعة بنها الأهلية، فالغالبية من الطلبة من الفتيات المصريات.



وفى هذا السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن الإحصاءات الرسمية للعام الجامعي 2025-2024، سجلت ارتفاع نسبة الفتيات المقيدات بالجامعات الحكومية مقارنة بالذكور، حيث بلغ نسبة قيد الطالبات 53.5 % مُقارنة بالذكور، وهو ما يشير إلى تجاوز نسبة الطالبات من إجمالي نسبة الطلاب بالجامعات المصرية بمختلف أنواعها، مُعرباً عن سعادته بهذه النسبة، مُجدداً التهنئة والتقدير والاحترام للفتاة المصرية لكل ما تقوم به من إنجاز، مُضيفاً: خلال مُناقشتي في مختلف المواقع التى تم زيارتها اليوم لمست المستوى العلمي والثقافي المميز للفتاة المصرية، وكذا مستوى الانجاز والعمل والجد والاجتهاد والجلد فى مختلف مناحي الحياة.



وحول الموضوع الثالث وهو ملف الاقتصاد المصري، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندر آند بورز، والتى رفعت خلاله تصنيف مصر لأعلي تصنيف منذ سبع سنوات، إلى مُستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتاً إلى أن الأهم من ذلك هو ما ذكر فى التقرير ومبررات هذا الرفع، حيث أشار التقرير إلى اجتياز الدولة المصرية بنجاح شديد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة، وأن الأوضاع ظهرت بصورة واضحة جيدة فى مختلف مؤشرات الاقتصاد المصري، وأن المؤسسة لديها ثقة رغم كل التحديات أن الحكومة المصرية ستظل مُستمرة فى تنفيذ هذا البرنامج، وأن العائد من هذا البرنامج سيتعاظم خلال الفترة القادمة.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تقرير حديث صادر عن مؤسسة فيتش، والذي أشاد بالأوضاع الاقتصادية في مصر، وأعرب التقرير عن ثقته في الاقتصاد المصري، مُؤكداً على تعافيه واستعداده لتحقيق انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة.



وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن مجريات زيارته الميدانية بمحافظة القليوبية اليوم، مُشيراً إلى أن الجولة التي تم تنفيذها اليوم ركزت على مختلف جوانب الحياة المهمة التي تهم المواطن المصري، حيث بدأت الجولة بمتابعة مشروع الإسكان في عواصم المحافظات، وهو برنامج ضخم للغاية يتضمن إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية تنفذها الدولة المصرية في كل مدن وعواصم المحافظات، بتوجيه ودعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية في وجه عواصم المحافظات بمصر.

وأضاف: خلال جولة اليوم، تم تفقد 15.500 وحدة سكنية في قلب مدن محافظة القليوبية، مُوضحًا أن هذه المناطق كانت في السابق مواقع لتجمع القمامة والمخلفات ومُهملة تمامًا. أما اليوم، فقد تحولت إلى وحدات سكنية راقية تلبي احتياجات أهالي محافظة القليوبية، مُشيرًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الوحدات المثيلة في كافة المحافظات.



كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى جولته اليوم في القطاع الصناعي حيث قام بزيارة ثلاث منشآت صناعية بارزة، تمثل قلاعًا حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مُشيرًا إلى أن هذه المنشآت تشمل مصنعًا في قطاع الصناعات الغذائية، وآخر في صناعة الملابس الجاهزة، وثالثا في قطاع الأجهزة المنزلية، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي قد حظي بدعم كبير من الدولة خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث نشهد الآن نموًا مُلحوظًا في معدلات الصناعة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام، معبرًا عن سعادته بمشاهدة آلاف من الفتيان والفتيات المصريين العاملين في هذه المصانع قائلًا: أمر مفرح عندما نرى أحد المصانع لديه أكثر من 7500 شاب وشابة يعملون به، مُشيرًا إلى أن هذا المصنع يصدر جميع إنتاجه بنسبة 100%، وجميع التوكيلات والبرندات العالمية في الملابس الجاهزة تصنع في مصر.



وفي سياق متصل، تناول رئيس الوزراء الحديث عن القطاع الغذائي، مُوضحًا أن هذا القطاع يلبي احتياجات السوق المصرية ويقوم بالتصدير إلى الخارج، مُشيرًا كذلك إلى مركز البحوث والتطوير في قطاع الأجهزة المنزلية باعتباره صرحا عظيما يحتوي على معامل تضاهي أحدث المعامل العالمية، مُؤكدًا أن ذلك ساهم في تعزيز جودة المنتج المصري، مما جعل دولًا مثل اليابان وأوروبا تثق به بشكل كامل، بل وتلجأ إلى مراكز البحوث والتطوير الموجودة لتصميم منتجاتها في محافظة القليوبية، وهو أمر يدعو للفخر، مُوضحًا أن مثل هذه المصانع لا تتركز فقط في محافظات كبرى كالقاهرة أو الجيزة، بل توجد نماذج مشابهة في جميع محافظات الجمهورية.



وأضاف رئيس الوزراء: قبل أن يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسئولية البلاد، كانت نسبة تغطية الصرف الصحي في محافظة القليوبية لا تتخطى نسبة الـ 28% على مستوى المحافظة، واليوم مدن المحافظة تشهد أعمال تغطية بنسبة 100%، فيما تجاوزت نسبة أعمال تغطية الصرف الصحي في الريف والقرى نسبة 70% سترتفع إلى ما يزيد على 80% بمجرد الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نتحدث عن طفرة حقيقية حدثت في خدمات الصرف الصحي، بعد أن كانت هذه القرى والمدن لا تحظى بالخدمات الأساسية، وكانت محل طلب من المواطنين، واليوم نرى إنجازا حقيقيا على الأرض تحقق في هذا الملف.



واستطرد رئيس الوزراء: تابعتم أيضًا اليوم زيارتنا إلى مدرسة المشغولات الذهبية والفضية "إيجيبت جولد" التي تضم شبابًا يدعو للفخر، حيث يقوم هؤلاء الشباب بتصنيع المنتجات الذهبية على أعلى مستوى، وفي هذا الصدد، تناقشنا اليوم حول إمكانية تطوير جامعة تكنولوجية يمكن من خلالها استكمال الدراسة لأبنائنا أصحاب هذا التخصص في المرحلة الثانوية، بما يُسهم في إمكانية سفرهم للخارج للدول التي تطلب العامل المصري في هذا المجال، أو تمكينهم من إقامة مشروعات خاصة بهم في هذا المجال على أعلى مستوى.



وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن تفقده لجامعة بنها الأهلية، قائلًا: نموذج الجامعات الأهلية يُعد نموذجًا رائدًا، تم إنشاؤه بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليكون لدينا منتج كان محل طلب من الأُسر المصرية المتوسطة التي ترغب في إلحاق أبنائها بنموذج تعليمي يضاهي الجامعات الخاصة في مستواها، بمصروفات أقل من الموجودة في الجامعات الخاصة.



وأضاف: استطعنا من خلال هذا المنتج استقطاب أكثر من 150 ألف طالب في الجامعات الأهلية، أسهموا في تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية، وأصبحت الجامعات الأهلية اليوم تُسهم في تخريج شباب مصري على أعلى مستوى، مُشيرًا إلى أن جامعة بنها الأهلية ستقوم بتخريج أول دفعة خلال العام الدراسي الجاري الذي سينتهي في عام 2026، واصفًا هذا النموذج بأنه يدعو للفخر يتوافر به معامل متقدمة وكليات وبرامج تعليمية على أعلى مستوى.



وقال رئيس الوزراء: كما تفقدنا كذلك مشروعات التطوير الجارية على الكورنيش ومن بينها مشروع أول فندق في محافظة القليوبية تابع للقوات المسلحة، كما تفقدنا جزءا من مشروع ممشى أهل مصر، وكلفت محافظ القليوبية بالمضي قُدمًا في المشروع بمنتهى الجدية والسرعة من أجل الانتهاء من هذا المشروع.



ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه لأهالي "طوخ"، قائلاً: دائماً كان شكوي أهالي "طوخ" عندما نقوم بزيارة هذا المركز المهم، هي أنه لا يوجد لديهم مستشفي، ومطالبتهم باكتمال المشروع، واسمحوا لي أن نعتذر عن تأخيره قليلاً، ولكن اليوم مشروع المستشفى اكتمل وسيتم الافتتاح في منتصف نوفمبر القادم، في خلال شهر من اليوم، حيث تجري الآن أعمال التشطيبات النهائية والتشغيل التجريبي، وبالتالي هذا الصرح الطبي نهديه لأهالي "طوخ" إلى جانب العديد من الصروح الطبية الأخرى التي دخلت الخدمة في محافظة القليوبية، فنحن نتحدث هنا عن أكثر من 6 مستشفيات دخلت الخدمة خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى مجموعة تضم العشرات من المراكز الطبية والوحدات الصحية التي دخلت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في الحقيقة يوجد تطوير كامل وشامل لمنظومة الصحة في محافظة القليوبية، وما زال عندنا عدد من المستشفيات الجاري استكمالها خلال الفترة القادمة، ولكن أعمال التطوير جارية.



وقال رئيس الوزراء: بمشيئة الله سيكون هناك كل يوم جديد، وكل يوم سيتم إدخال مشروع جديد يخدم أهالينا على مستوي مصر كلها، بعيداً عن محافظة القاهرة، نحن نتكلم عن كل محافظات الجمهورية، في الصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية، فيد التطوير لن تترك أي مكان إلا وسيمتد له التطوير بمشيئة الله، وخلال الزيارة القادمة بمشيئة الله سنلقي الضوء على كل النقاط المضيئة التي تحدث على أرض مصر، ودائماً وأبداً تحيا مصر وإلى الأمام.