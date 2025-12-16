قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبابات الاحتلال تفتح النار على الفلسطينيين بمناطق متفرقة في غزة | تفاصيل
استدعاء نادية الجندي في بلاغ السبّ | فريال يوسف توجّه طلبا غير متوقع للنيابة
الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية
دنا الأكثر طعامة | أحمد العوضي يفاجئ جمهوره بمنشور مثير
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
النتيجة غدًا .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
أمطار غزيرة تضرب غزة .. ودمار واسع في خيام الفلسطينيين
إنتي ممثلة فاشلة | تطور سريع في بلاغ فريال يوسف ضد نادية الجندي
أهوال يوم القيامة| سلمى.. قصة صغيرة نهش لحمها والدها فانتصرت لها العدالة
الأزهر يعزي المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي ويدعو بالشفاء للمصابين
ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية
وزير التعليم ومحافظ أسوان يفتتحان مشروع الصيانة الشاملة لمدرسة أحمد أبا زيد للغات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وفاة الفنان السوداني عبد القادر سالم عن عمر ناهز 80 عاما

كشفت وسائل إعلام سودانية عن وفاة الفنان السوداني القدير عبد القادر سالم، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة جعلت منه أحد أبرز رموز الإبداع الموسيقي والتراث الثقافي في السودان.
 

ولد عبد القادر سالم سنة 1946 بمدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان، حيث نشأ وترعرع، واستلهم من بيئتها الغنية ملامح مشروعه الفني الذي ارتبط بالتراث السوداني الأصيل، ليصبح لاحقا صوتا معبرا عن هوية المنطقة ومخزونها الثقافي، داخل السودان وخارجه.
 

ولم يكن الراحل مجرد مطرب، بل باحثا في التراث السوداني، كرّس جهوده لتوثيق الموسيقى الشعبية وحفظها من الاندثار، وبرز اسمه على الساحة الفنية منذ عام 1971، حيث حقق انتشارا واسعا بفضل أسلوبه الخاص وأعماله المستمدة من الذاكرة الجمعية السودانية.
 

ويضم رصيده الفني أكثر من أربعين أغنية مسجلة في الإذاعة السودانية، إلى جانب نحو عشر أغان مصورة على طريقة الفيديو كليب، جرى تصويرها في مناطق مختلفة من كردفان وغيرها، ولا تزال محفوظة في أرشيف التلفزيون القومي، شاهدة على تجربة فنية أصيلة تركت أثرا عميقا في المشهد الموسيقي السوداني.
 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

مسؤولة بالخارجية الصينية

مسئولة صينية: الصين ومصر ترتبطان بعلاقات وثيقة وتعاون متبادل

سفيرة الإيسيسكو للسلام الصحفية ميس رضا

ميس رضا تفوز بجائزة المركز الثاني عن مبادرة الوعي بمخاطر التغير المناخي

سفيرة الإيسيسكو للسلام

تكريم سفيرة الإيسيسكو للسلام ميس رضا عن مبادرة الوعي بمخاطر التغير المناخي

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

دراما رمضان 2026| أيتن عامر تتعاقد على بطولة مسلسل حق ضايع

كيف تتعامل المرأة مع شريكها بعد الأطفال وتحافظ على حياتها الزوجية

فاكهة الجنة.. فوائد الرمان الخارقة

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

