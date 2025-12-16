وفاة الفنان السوداني عبد القادر سالم عن عمر ناهز 80 عاما

كشفت وسائل إعلام سودانية عن وفاة الفنان السوداني القدير عبد القادر سالم، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة جعلت منه أحد أبرز رموز الإبداع الموسيقي والتراث الثقافي في السودان.



ولد عبد القادر سالم سنة 1946 بمدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان، حيث نشأ وترعرع، واستلهم من بيئتها الغنية ملامح مشروعه الفني الذي ارتبط بالتراث السوداني الأصيل، ليصبح لاحقا صوتا معبرا عن هوية المنطقة ومخزونها الثقافي، داخل السودان وخارجه.



ولم يكن الراحل مجرد مطرب، بل باحثا في التراث السوداني، كرّس جهوده لتوثيق الموسيقى الشعبية وحفظها من الاندثار، وبرز اسمه على الساحة الفنية منذ عام 1971، حيث حقق انتشارا واسعا بفضل أسلوبه الخاص وأعماله المستمدة من الذاكرة الجمعية السودانية.



ويضم رصيده الفني أكثر من أربعين أغنية مسجلة في الإذاعة السودانية، إلى جانب نحو عشر أغان مصورة على طريقة الفيديو كليب، جرى تصويرها في مناطق مختلفة من كردفان وغيرها، ولا تزال محفوظة في أرشيف التلفزيون القومي، شاهدة على تجربة فنية أصيلة تركت أثرا عميقا في المشهد الموسيقي السوداني.

