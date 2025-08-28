الأرصاد تُحذر من شبورة صباحية وأمطار رعدية على هذه المناطق

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

كما توقع خبراء الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من (حلايب- أبوسمبل- جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على (حلايب وأبو سمبل- جنوب محافظة الوادي الجديد).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر الى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 35 25

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 34 24

دمنهور 34 24

وادي النطرون 33 25

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 33 24

طنطا 33 24

دمياط 31 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 24

العريش 31 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 25

نخل 33 19

كاترين 31 15

الطور 37 25

طابا 33 24

شرم الشيخ 37 29

الإسكندرية 31 23

العلمين 31 22

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 35 21

رأس غارب 38 28

الغردقة 37 28

سفاجا 37 29

مرسى علم 38 29

شلاتين 38 30

حلايب 36 30

أبو رماد 37 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 35 23

بني سويف 35 22

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 25

قنا 40 27

الأقصر 40 27

أسوان 40 28

الوادي الجديد 39 25

أبوسمبل 40 28

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 41 30

المدينة 43 32

الرياض 43 29

المنامة 40 33

أبوظبى 42 32

الدوحة 41 32

الكويت 43 33

دمشق 36 19

بيروت 31 25

عمان 30 20

القدس 29 19

غزة 30 23

بغداد 43 28

مسقط 33 29

صنعاء 25 15

الخرطوم 33 25

طرابلس 37 29

تونس 39 25

الجزائر 31 20

الرباط 26 16

نواكشوط 31 26

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 30 16

إسطنبول 28 20

إسلام آباد 33 25

نيودلهى 33 27

جاكرتا 35 23

بكين 28 20

كوالالمبور 34 24

طوكيو 32 25

أثينا 31 22

روما 33 22

باريس 26 16

مدريد 28 15

برلين 22 17

لندن 22 13

مونتريال 22 14

موسكو 17 09

نيويورك 27 19

واشنطن 26 16

أديس أبابا 19 13