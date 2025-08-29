قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين

البهى عمرو

عبّرت أمنية الحسيني، لاعبة الجودو للمكفوفين، عن سعادتها الكبيرة بتحقيقها الميدالية الفضية في الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين، مشيرة إلى أن هذه البطولة كانت نقطة انطلاق مهمة في مسيرتها الرياضية.

وقالت أمنية، خلال مداخلة عبر  شاشة اكسترا نيوز: «كانت البطولة على أرض مصر، وهذا أضاف لحجم التحدي، وكانت بالنسبة لي نقطة البداية الحقيقية»، لافته إلى أن هدفها هو الفوز بالميدالية الذهبية في البطولات القادمة، وأنها تستعد بقوة للمشاركة في الأولمبياد القادمة، التي تعتبر أهم محطة في مسيرتها.

وأوضحت «أمنية» أن فرحة والدتها وأشقائها كانت لا توصف، حيث كانوا حاضرين لمشاهدتها خلال البطولة، وكانوا أكبر داعم لها منذ انضمامها للمنتخب، قائلة: «والدتي لم تستطع تصديق الخبر عندما توجت بالفضية، وهذا الدعم كان له أثر كبير على نفسيتي وأدائي».
التوازن بين الدراسة والرياضة

وبالإضافة إلى نجاحها الرياضي، إلتحقت «أمنية» بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مؤكدة أن دراستها تحظى بحبها الكبير مثل رياضة الجودو، مشيرة إلى أنها تنظم وقتها جيدًا بين المذاكرة والتدريب، حيث لا تتجاوز ساعات التمرين أوقاتًا محددة مما تتيح لها التوفيق بين الاثنين.

