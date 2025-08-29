مرسيدس وساعة ألماظ وآيفون مطلي بالذهب.. ثروة التيك توكر شاكر محظور

قضت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ المؤقت على أموال التيك توكر المعروف باسم "شاكر محظور دلوقتي" ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازته لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل، ووفقا للتحريات تبين أن ثروة "شاكر" عبارة عن:

عدد من الهواتف المحمولة: بينها هاتف iPhone مطلي بالذهب.

دفتر شيكات: يحتوي على معاملات مالية تخص المتهم.

١٨ ساعة يد من بينها ساعة بفصوص ماسية

- عقود لوحدات سكنية: مثبتة باسم المتهم الأول.

- مبلغ نقدي قدره 50 ألف جنيه مصري: تم التحفظ عليه لحين انتهاء التحقيقات.

- سيارة مرسيدس GLC 300: سعرها يصل لـ 5 مليون جنيه، كانت بحيازة مدير أعماله، محمد هشام ربيع السعدني، الذي أُلقي القبض عليه أيضًا.

جاء القرار بعد رصد حساب المتهم على منصة “تيك توك” والذي يحمل اسم “شاكر محظور دلوقتي”، حيث أظهر المحتوى مخالفات صريحة للعادات والقيم الأسرية المصرية، وفق ما أكدته التحريات الأمنية وتقارير الرصد الفني.



خلال التحقيقات، أنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه بدأ نشاطه على “تيك توك” منذ عامين بعد تقديم استقالته من وزارة الداخلية، وأنه لا يملك أي مصادر دخل أخرى غير ما يحققه من نشاطه على المنصة.