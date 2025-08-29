وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن

يبحث المواطنين، عن الوظائف الجديدة بمشروع المونوريل، التي أعلنتها وزارة النقل، من خلال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لتوفير وظائف جديدة للراغبين في العمل بالمونوريل.

وظائف المونوريل 2025

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف والتخصصات الفنية للعمل في تشغيل وصيانة مشروع قطار المونوريل.

وتاتي الوظائف الخالية المقدمة من وزارة النقل، متمثله في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بنظام التعاقد، بداية من اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025 وحتى الأربعاء 4 سبتمبر 2025.

شروط التقديم بوظائف المونوريل

يقبل العمل بنظام الورديات.

اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية طبقا لشروط الإعلان

اجتياز الاختبارات الشخصية.

إجادة الحاسب الآلي.

أدى الخدمة العسكرية أو معاف منها.

السن لا يزيد السن عن (35 عاما) وقت التقديم للمسابقة.

القدرة على تحمل المسئولية وضغوط العمل والانضباط الذاتى والالتزام باللوائح والقوانين.

يحصل العاملون بوظائف المونوريل على رواتب مجزية.

ذكور فقط.

المؤهل العلمى المطلوب مؤهل فنى فوق متوسط / متوسط تخصصات كهرباء / اتصالات / إلكترونيات / ميكانيكا) خريجى المدارس والمعاهد الآتية:

مدرسة جلال فهمى / معهد دون بوسكو / معهد وردان / السويدى التقنية / مدرسة مبارك كول

تعليمات التقديم بوظائف المونوريل

الوظائف بنظام التعاقد

تقدم الطلبات على الموقع الإلكترونى للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ( مترو القاهرة ) " اضغط هنا للتقديم:

https://www.cairometro.gov.eg/ar/jobs

أو من خلال مقر الشئون الإدارية بمبنى حمامات القبة يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا (ما عدا يوم الجمعة).

فترة التقديم: من 26 أغسطس 2025 وحتى 4 سبتمبر 2025.

المستندات المطلوبة التقديم بوظائف المونوريل

صورة شهادات خبرة (إن وجد).

صورة من شهادات الدورات التدريبية (إن وجد).

صورة من المؤهل الدراسي.

صورة من موقف التجنيد.

صورة من بطاقة الرقم القومي.