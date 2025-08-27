وظائف جديدة بوزارة التضامن.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية لعدد (90) وظيفة عن طريق (التعاقد) بعقد عمل محدد المدة.

الشروط العامة:

- أن يكون مصري الجنسية

- ألا يزيد السن عن (30) عاماً عند بداية قبول الطلبات.

- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو عقوبة مقيدة للحرية مالم يكن رد اعتباره.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونياً.

- تأدية الخدمة العامة او الاعفاء منها بالنسبه للاناث قانونياً.

- المؤهل (بكالوريوس خدمة اجتماعية -ليسانس الآداب علم نفس/ علم اجتماع ).

- حاصل على تقدير جيد على الأقل.

- يفضل الحصول علي دورات متخصصة في مجال العمل من جهات معتمدة

- يفضل من لدية خبرات في مجال الانشطة الطلابية مع إعطاء الاولوية للطلاب أعضاء الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية.

- القدرة على التواصل والعمل الجماعي

- إجادة اللغة الانجليزية

- لديه معرفة ومهارات جيدة في مجال الكمبيوتر

- الاقامة بنفس المحافظة المتواجد بها الجامعة

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

مهام العمل:

- الإشراف على العاملين بالوحدة ، ومراجعة واعتماد تقارير العمل المقدمة منهم.

- متابعة العمل داخل الوحدة.

- التواصل مع الإدارة المركزية للمشروع والمنسقين التنفيذيين للتنسيق فيما يخص عمل الوحدة داخل الجامعة.

- التنسيق مع كافة قطاعات الوزارة داخل الجامعة.

- التنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع أو رئيس الجامعة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالوحدة.

- عمل قاعدة بيانات خاصة بعمل الوحدة وتحديثها.

- تسجيل الحالات التي تم التعامل معها بالوحدة علي قاعدة البيانات وعمل كود لكل حالة وملف لها.

- تقديم خطة شهرية عن العمل وكذلك تقارير إنجاز شهرية.

- إعداد تقرير شهري عن انجازات الوحدة والتحديات التي تواجه العمل أن وجدت ومقترحات التعامل معها وعرضه على المنسق العام للمشروع.

- أي تكليفات أخرى تسند له من الإدارة المركزية للمشروع.

كيفية التقديم:

- تقديم الطلبات علي البريد الإلكتروني لوحدات التضامن الاجتماعي المخصص لاستقبال الطلبات [email protected] خلال الفترة من الأربعاء 27 أغسطس 2025 إلي الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 وتحديد الوظيفة المراد التقدم عليها.

- سيتم استبعاد اي طلب غير موضح به الوظيفة المراد التقدم إليها وكذا الطلبات غير المشفوعة بصور من صور المستندات المطلوبة.

- لن يلتفت الي الطلبات التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد بالاعلان.

- لن يلتفت بأي طلبات غير مستوفية الشروط الوارده بعالية.

-

المستندات المطلوبة هي:

• عدد 1 صورة شخصية

• عدد 1 صورة بطاقة الرقم القومي سارية

• صورة المؤهل الدراسي

• السيره الذاتية (CV) موضح بها أبرز الإنجازات في الجهات التي عمل بها مؤيد بالمستندات والدورات الحاصل عليها

• في حالة وجود شهاده خبرة معتمدة ارفاق صورة

• شهادة إتمام الخدمه العسكرية او الإعفاء منها للذكور

• شهادة تادية الخدمة العامة او الاعفاء منها بالنسبة للاناث

• طلب يُقدم باسم المنسق العام لمشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

آلية التظلم

يسمح لتقديم التظلمات خلال اسبوع من تاريخ اعلان المقبولين بالوظائف.