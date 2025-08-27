وظائف جديدة بوزارة التضامن.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية لعدد (90) وظيفة عن طريق (التعاقد) بعقد عمل محدد المدة.
الشروط العامة:
- أن يكون مصري الجنسية
- ألا يزيد السن عن (30) عاماً عند بداية قبول الطلبات.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو عقوبة مقيدة للحرية مالم يكن رد اعتباره.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونياً.
- تأدية الخدمة العامة او الاعفاء منها بالنسبه للاناث قانونياً.
- المؤهل (بكالوريوس خدمة اجتماعية -ليسانس الآداب علم نفس/ علم اجتماع ).
- حاصل على تقدير جيد على الأقل.
- يفضل الحصول علي دورات متخصصة في مجال العمل من جهات معتمدة
- يفضل من لدية خبرات في مجال الانشطة الطلابية مع إعطاء الاولوية للطلاب أعضاء الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية.
- القدرة على التواصل والعمل الجماعي
- إجادة اللغة الانجليزية
- لديه معرفة ومهارات جيدة في مجال الكمبيوتر
- الاقامة بنفس المحافظة المتواجد بها الجامعة
- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
مهام العمل:
- الإشراف على العاملين بالوحدة ، ومراجعة واعتماد تقارير العمل المقدمة منهم.
- متابعة العمل داخل الوحدة.
- التواصل مع الإدارة المركزية للمشروع والمنسقين التنفيذيين للتنسيق فيما يخص عمل الوحدة داخل الجامعة.
- التنسيق مع كافة قطاعات الوزارة داخل الجامعة.
- التنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع أو رئيس الجامعة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالوحدة.
- عمل قاعدة بيانات خاصة بعمل الوحدة وتحديثها.
- تسجيل الحالات التي تم التعامل معها بالوحدة علي قاعدة البيانات وعمل كود لكل حالة وملف لها.
- تقديم خطة شهرية عن العمل وكذلك تقارير إنجاز شهرية.
- إعداد تقرير شهري عن انجازات الوحدة والتحديات التي تواجه العمل أن وجدت ومقترحات التعامل معها وعرضه على المنسق العام للمشروع.
- أي تكليفات أخرى تسند له من الإدارة المركزية للمشروع.
كيفية التقديم:
- تقديم الطلبات علي البريد الإلكتروني لوحدات التضامن الاجتماعي المخصص لاستقبال الطلبات [email protected] خلال الفترة من الأربعاء 27 أغسطس 2025 إلي الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 وتحديد الوظيفة المراد التقدم عليها.
- سيتم استبعاد اي طلب غير موضح به الوظيفة المراد التقدم إليها وكذا الطلبات غير المشفوعة بصور من صور المستندات المطلوبة.
- لن يلتفت الي الطلبات التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد بالاعلان.
- لن يلتفت بأي طلبات غير مستوفية الشروط الوارده بعالية.
-
المستندات المطلوبة هي:
• عدد 1 صورة شخصية
• عدد 1 صورة بطاقة الرقم القومي سارية
• صورة المؤهل الدراسي
• السيره الذاتية (CV) موضح بها أبرز الإنجازات في الجهات التي عمل بها مؤيد بالمستندات والدورات الحاصل عليها
• في حالة وجود شهاده خبرة معتمدة ارفاق صورة
• شهادة إتمام الخدمه العسكرية او الإعفاء منها للذكور
• شهادة تادية الخدمة العامة او الاعفاء منها بالنسبة للاناث
• طلب يُقدم باسم المنسق العام لمشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات
آلية التظلم
يسمح لتقديم التظلمات خلال اسبوع من تاريخ اعلان المقبولين بالوظائف.