الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف جديدة بوزارة التضامن.. الشروط وطريقة التقديم

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية لعدد (90) وظيفة عن طريق (التعاقد) بعقد عمل محدد المدة. 

الشروط العامة: 
- أن يكون مصري الجنسية
- ألا يزيد السن عن (30) عاماً عند بداية قبول الطلبات.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو عقوبة مقيدة للحرية مالم يكن رد اعتباره.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونياً.
- تأدية الخدمة العامة او الاعفاء منها بالنسبه للاناث قانونياً.
- المؤهل (بكالوريوس خدمة اجتماعية -ليسانس الآداب علم نفس/ علم اجتماع ).
- حاصل على تقدير جيد على الأقل.
- يفضل الحصول علي دورات متخصصة في مجال العمل من جهات معتمدة
- يفضل من لدية خبرات في مجال الانشطة الطلابية مع إعطاء الاولوية للطلاب أعضاء الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية.
- القدرة على التواصل والعمل الجماعي
- إجادة اللغة الانجليزية
- لديه معرفة ومهارات جيدة في مجال الكمبيوتر
- الاقامة بنفس المحافظة المتواجد بها الجامعة
- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

مهام العمل:

- الإشراف على العاملين بالوحدة ، ومراجعة واعتماد تقارير العمل المقدمة منهم.
- متابعة العمل داخل الوحدة.
- التواصل مع الإدارة المركزية للمشروع والمنسقين التنفيذيين للتنسيق فيما يخص عمل الوحدة داخل الجامعة.
- التنسيق مع كافة قطاعات الوزارة داخل الجامعة.
- التنسيق مع مدير مديرية  التضامن الاجتماعي ونائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع أو رئيس الجامعة في تنفيذ الأنشطة الخاصة بالوحدة.
- عمل قاعدة بيانات خاصة بعمل الوحدة وتحديثها.
- تسجيل الحالات التي تم التعامل معها بالوحدة علي قاعدة البيانات وعمل كود لكل حالة وملف لها.
- تقديم خطة شهرية عن العمل وكذلك تقارير إنجاز شهرية.
- إعداد تقرير شهري عن انجازات الوحدة والتحديات التي تواجه العمل أن وجدت ومقترحات التعامل معها وعرضه على المنسق العام للمشروع.
- أي تكليفات أخرى تسند له من الإدارة المركزية للمشروع.

كيفية التقديم: 
- تقديم الطلبات علي البريد الإلكتروني لوحدات التضامن الاجتماعي المخصص لاستقبال الطلبات [email protected]  خلال الفترة من الأربعاء 27 أغسطس 2025 إلي الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 وتحديد الوظيفة المراد التقدم عليها.
- سيتم استبعاد اي طلب غير موضح به الوظيفة المراد التقدم إليها وكذا الطلبات غير المشفوعة بصور من صور المستندات المطلوبة. 
- لن يلتفت الي الطلبات التي ترد قبل أو بعد الموعد المحدد بالاعلان.
- لن يلتفت بأي طلبات غير مستوفية الشروط الوارده بعالية.

  المستندات المطلوبة هي:
• عدد  1 صورة شخصية
• عدد 1 صورة بطاقة الرقم القومي سارية 
• صورة المؤهل الدراسي
• السيره الذاتية (CV) موضح بها أبرز الإنجازات في الجهات التي عمل بها مؤيد بالمستندات والدورات الحاصل عليها 
• في حالة وجود شهاده خبرة معتمدة ارفاق صورة 
• شهادة إتمام الخدمه العسكرية او الإعفاء منها للذكور
• شهادة تادية الخدمة العامة او الاعفاء منها بالنسبة للاناث
• طلب يُقدم باسم المنسق العام لمشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات

آلية التظلم
يسمح لتقديم التظلمات خلال اسبوع من تاريخ اعلان المقبولين بالوظائف.

وزارة التضامن وظائف وحدات التضامن الاجتماعي

