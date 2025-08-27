قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار وارتفاع أمواج.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس وتحذر تلك المناطق من ظواهر جوية غريبة
الخارجية الفلسطينية تدين اقتحام نتنياهو وعدد من وزراء حكومته للضفة الغربية المحتلة
شاهد.. لحظة تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ24 من مصر إلى قطاع غزة
مصطفى مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم
قرار ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الهند إلى 50% يدخل حيز التنفيذ
"ما أتفه الشعوب التي تهتم بالحلق".. تصريحات صادمة من محمد رشاد على فيسبوك
موعد مولد النبي 2025 .. إجازته بعد 180 ساعة والعد التنازلي بدأ
المترو يعلن عن وظائف جديدة .. رابط مباشر للتقديم
مصرع 30 شخصا على الأقل بسبب انهيار أرضي بالهند
أمطار رعدية .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الأربعاء
نمبر ون.. الغندور يتغزل بالزمالك بعد الفوز على فاركو
انطلاق قوافل "زاد العزة" من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المترو يعلن عن وظائف جديدة .. رابط مباشر للتقديم

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
حمادة خطاب

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم، عن حاجتها لشغل وظائف جديدة بنظام التعاقد، وذلك في إطار خططها لتعزيز كوادر التشغيل والخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت الشركة، في الإعلان رقم (٦) لسنة 2025، أن الوظائف المطلوبة تشمل "صراف تذاكر"، مشيرة إلى أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (مترو القاهرة) خلال الفترة من 27 أغسطس 2025 وحتى 29 أغسطس 2025.

وأكدت الشركة أن الراغبين في التقديم يمكنهم الدخول على الرابط التالي: www.cairometro.gov.eg، على أن تُراعى الشروط والضوابط المعلنة على الموقع الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة المستمرة لدعم منظومة العمل داخل المترو، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لملايين الركاب يومياً.

رابط مباشر للتقديم :

https://www.cairometro.gov.eg/ar/resume/93

مترو الأنفاق صراف تذاكر مترو القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

حديقة الحيوان بالجيزة

قبل افتتاحها.. 15 صورة ترصد أعمال التطوير بحديقة الحيوان بالجيزة

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

معنديش تفاصيل.. بسمة وهبة: حسام حبيب بيتحقق معاه حاليا

ترشيحاتنا

الإفتاء

ما حكم من لا يقدر على دفع كفارة الحلف؟.. أمين الإفتاء يجيب

أمين (البحوث الإسلامية)

أمين البحوث الإسلامية: رحمة النبي وسعت الإنسان والحيوان و الجماد

الشبشب المقلوب يجلب الفقر

هل الشبشب المقلوب يجلب الفقر؟.. انتبه لـ 5 حقائق تحميك من الشرك

بالصور

السر في اللون والطعم.. الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء دون أن تسود

الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود
الطريقة الصحيحة لتخزين الملوخية الخضراء بدون ما تسود

ملابس رياضية.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

طريقة عمل السينابون بوصفة الشيف نادية السيد خطوة بخطوة

طريقة عمل السينابون الهش والطري
طريقة عمل السينابون الهش والطري
طريقة عمل السينابون الهش والطري

لا تضعيه بجانب البطاطس.. الطريقة الصحيحة لتخزين البصل لتجنّب العفن والروائح الكريهة

لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة
لا تفسد البصل بخطأ بسيط .. الطريقة الصحيحة لتخزينه وتجنّب العفن والروائح الكريهة

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد