المترو يعلن عن وظائف جديدة .. رابط مباشر للتقديم

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اليوم، عن حاجتها لشغل وظائف جديدة بنظام التعاقد، وذلك في إطار خططها لتعزيز كوادر التشغيل والخدمات المقدمة للجمهور.

وأوضحت الشركة، في الإعلان رقم (٦) لسنة 2025، أن الوظائف المطلوبة تشمل "صراف تذاكر"، مشيرة إلى أن التقديم يتم عبر الموقع الإلكتروني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق (مترو القاهرة) خلال الفترة من 27 أغسطس 2025 وحتى 29 أغسطس 2025.

وأكدت الشركة أن الراغبين في التقديم يمكنهم الدخول على الرابط التالي: www.cairometro.gov.eg، على أن تُراعى الشروط والضوابط المعلنة على الموقع الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة المستمرة لدعم منظومة العمل داخل المترو، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لملايين الركاب يومياً.

رابط مباشر للتقديم :

https://www.cairometro.gov.eg/ar/resume/93