هل تتضمن البكالوريا أعمال سنة في الصف الثاني؟ .. متحدث التعليم يوضح
بعد مرور 20 سنة على عرضه.. مشروع جديد للمسلسل الأسطوري Prison Break
مقتل مدير مكتب رئاسة وزراء الحوثيين جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة
التنمية المحلية: مساعدات عاجلة لأسر المتوفين والمصابين في حادث قطار مطروح
باحث إيراني: إسرائيل هي من بدأت الحرب على طهران وليس العكس
وزير النقل يصل موقع حادث قطار مطروح للوقوف على أسبابه
منصة إلكترونية موحدة ومكاتب البريد .. آلية تقديم طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين
وفد الشيوخ الأمريكي يزور معبر رفح.. برلماني: مصر تقدم للعالم نموذجًا إنسانيًا لرعاية مصابي غزة
حسن شحاتة يناشد الدولة بحل مشكلة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر| فيديو
حمدي إسماعيل يكشف عن مشهد صفعه لـ دنيا فؤاد في مسلسل حكيم باشا.. خاص
اغتيال رئيس وزراء الحوثيين وأعضاء بالحكومة في الضربة الإسرائيلية
سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة
اقتصاد

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 4 أشهر ليسجل 3447 دولارا عالميا

سعر الذهب
سعر الذهب
ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، بعدما أنهت الأوقية أسبوعها على مكاسب قوية بلغت 2.3%، مسجلة أعلى مستوياتها في 4 أشهر، وسط ترقب واسع لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.


وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع محققة ارتفاعًا بقيمة 76 دولارًا، لتسجل 3447 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل 5360 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4030 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3127 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 37520 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت خلال تعاملات أمس الجمعة بنحو 35 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4650  جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 34222 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا.

أوضح ، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية حققت مكاسب بنسبة 4.7 % وبقيمة 156 دولارًا خلال تعاملات شهر أغسطس، فيما استطاع سعر جرام الذهب عيار 21  حتى الآن من تحقيق مكاسب بنسبة 3.8 % وبقيمة 170 جنيهًا، خلال نفس الفترة.


دوافع الصعود


أرجع إمبابي المكاسب الأخيرة إلى تزايد الطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بجانب توقعات الفيدرالي بخفض الفائدة. 

وأضاف أن المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي زادت من إقبال المستثمرين على الذهب، معتبرًا أن أي تراجعات قصيرة الأجل تمثل فرصًا للشراء.


باول يلمح لتغيير المسار

في خطابه بمنتدى جاكسون هول، الجمعة الماضية، أكد جيروم باول رئيس الفيدرالي، أن "اختلال توازن المخاطر في الاقتصاد قد يستدعي تعديلًا في السياسة النقدية"، مُظهرًا تركيزًا أكبر على تباطؤ الاقتصاد وسوق العمل، بدلًا من التشديد للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%.

وبيّنت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)- المقياس المفضل للفيدرالي- ارتفع بنسبة 2.9% في يوليو على أساس سنوي، بينما نما الإنفاق الشخصي 0.5%، متجاوزًا التوقعات.

وعززت هذه الأرقام، قناعة الأسواق، بأن خفض الفائدة، الشهر المقبل، شبه محسوم.


ترقب بيانات الوظائف

بحسب بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا، فإن تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب، الجمعة المقبلة، سيشكل نقطة فاصلة لأسعار الذهب.

وأوضح أن ضعف التوظيف سيزيد احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر. وتتوقع كوميريكا إضافة 45 ألف وظيفة فقط، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%.
 

السياسة والذهب
لا تزال السياسة تلعب دورًا بارزًا؛ إذ يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الفيدرالي، ساعيًا لإقالة ليزا كوك من مجلس المحافظين، وعلى الرغم من الطعن القانوني المرفوع ضد هذه الخطوة، فإن محللين يرون أن استقلالية البنك المركزي قد تضررت بالفعل.

وفي الوقت ذاته، تواصل التوترات الجيوسياسية الضغط على الأسواق، خاصة بعد تعثر الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا، وتصاعد الهجمات الروسية على كييف، وهو ما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن.


توقعات الفائدة

من جهبه، صرح كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنه يؤيد خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارًا من سبتمبر، مع إمكانية خفض إضافي يتراوح بين 125 و150 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة، مؤكدًا أن بيانات الوظائف ستبقى المحرك الأبرز لقرارات السياسة النقدية.

