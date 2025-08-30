قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمنافسة تطبيقات الدردشة.. تيك توك يزود الرسائل الخاصة بميزات جديدة
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
جولد بيليون تكشف أسباب قفزة الذهب العالمي خلال أسبوع

ولاء عبد الكريم

ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، ويصل إلى أعلى مستوى منذ ابريل الماضي بدعم من بيانات التضخم الأمريكية التي زادت من التوقعات بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة وهو الأمر الذي دفع مستويات الدولار الأمريكي إلى التراجع.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.3% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من 4 أشهر عند 3453 دولار للأونصة قبل أن يغلق تداولات الأسبوع عند 3447 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3368 دولار للأونصة.
خلال شهر أغسطس بأكمله ارتفع الذهب بنسبة 4.8% وهو أعلى مستوى منذ شهر ابريل الماضي، ليقترب الذهب حالياً من المستوى التاريخي الذي سجله في ابريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

ارتفع إنفاق المستهلكين الأمريكيين بقوة في يوليو بينما ارتفع التضخم الأساسي، حيث أدت الرسوم الجمركية على الواردات إلى رفع أسعار بعض السلع. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري، و2.6% على أساس سنوي، وكلاهما متوافق مع التوقعات.
عملت هذه البيانات على زيادة التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في سبتمبر، وذلك في ظل توافق قراءات المؤشر مع التوقعات ليدل هذا على إمكانية تحمل الاقتصاد خفض الفائدة.
تزايدت التوقعات حالياً بخفض سعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي أو ربما خفضين خلال هذا العام، وهو ما يدعم أسعار السلع الأساسية بشكل عام بما في ذلك الذهب والفضة، وذلك لان خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
زاد المتداولون من احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماع السياسة النقدية في سبتمبر إلى ما يقارب 89%، ارتفاعًا من 85% قبل صدور بيانات التضخم. 
من جهة أخرى انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال شهر أغسطس بمقدار 2.2% وهو الأمر الذي تسبب في دعم أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.


من جهة أخرى تستمر التوترات المتعلقة بتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياسات البنك الفيدرالي، حيث سينظر قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة في ما إذا كان سيمنع الرئيس دونالد ترامب مؤقتًا من إقالة ليزا كوك محافظة الاحتياطي الفيدرالي، بينما رفع عضوة البنك الفيدرالي دعوى قضائية تزعم أن ترامب ليس لديه سبب وجيه لإقالتها.
تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 26 اغسطس، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 490 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، بينما ارتفعت عقود البيع بمقدار - 1231 عقد.
ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة عودة طلب المضاربة على شراء الذهب إلى الارتفاع خلال الفترة الماضية بسبب تزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

