أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-8-2025

شهدت أسعار الذهب في مصر تحركا جديدا اليوم السبت الموافق 30-8-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب اليوم

وفقا لتداولات الذهب اليوم والتي ارتفعت بمقدار 150 جنيها في المتوسط للجرام الواحد بمختلف الأعيرة الذهبية ليعوض بذلك حجم خسائره التي تعرض لها في الأسابيع الماضية.

سعر الذهب اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 4660 جنيها.

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر جرام عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3994 جنيها للبيع و4015 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3106 جنيهات للبيع و3123 جنيها للشراء.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5325 جنيها للبيع و5354 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4660 جنيها للبيع و4685 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم نحو 3443 دولارا للبيع و 3444 دولارا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 37.28 ألف جنيه للبيع و 37.48 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ خمسة أسابيع في تداولات الأمس، ليواصل الاتجاه نحو تسجيل مكاسب قوية خلال أغسطس وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر المقبل.