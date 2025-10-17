هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث سياراة: على المواقع المدفوعة توخي الحذر

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة شكر لجمهورها ومتابعيها بعد الحادث الذي تعرضت له ابنتها مريم مؤخرًا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقالت صدقي: "بشكر كل الناس اللي اتصلوا وبعتذر عن عدم الرد لهذا الكم من التليفونات والرسائل التي وصلتني وحتي الآن للاطمئنان علي بنوتي مريم ، وبعتذر لكل الصحفيين الذين حاولوا الوصول لي لمعرفه الحقيقه ، مريم ومعها اتنين من زميلاتها بالفريق كانوا متوجهين للنادي وبالطبع معها السائق وبعد وقوفه تماما وقبل ان تنزل بأقل من ثانيه فوجئت بعربيه مسرعه وبكل قوتها صدمت عربيه ابنتي وهي بها مع اصدقائها واحده منهم أتفتح حاجبها والثانيه اتخبطت في دماغها ومريم حصل لها ردود في ظهرها ورقبتها وتم أسعافهم فورا من أطباء النادي الذين حرصوا علي الكشف عليهم والاطمئنان عليهم جميعا ، والنهارده نزلت ماتش مهم وجابت جون كمان .

وتابعت: "بشكركم مره تانيه ، واتمني من بعض المواقع مدفوعه التمن توخي الحذر ولاني لم أدلي بخبر واحد لاي موقع او جريده إلا ET فقط وبستغرب جدا من المجتهدين ومن صور عربيات مش عربيتي أصلا وانها تهشمت تماما وحاجات ليس لها اي شئ من الصحه ، ربنا يحفظ ولادكم وولادي من اي شر وكل ما الشر زاد ربنا بيكرمنا ونعلي اكتر وبكسب اكتر لاننا اقوي من اي شر ومسير الشر ده ينتهي يعني هينتهي، الصبر جميل بشكركم تاني لاني عرفت كم حبكم وخوفكم عليه وعلي ولادي وكل اللي كلموني من الوطن العربي كله وخصوصا السعوديه بشكركم من قلبي علي هذا الحب اللي خفف كتير من صدمتي وخوفي عليها اصحاب القلوب والنفسيه النظيفه فقط ربنا يحافظ علي ولادكم وكل شرير له رب اكبر منه ومن شره بكتير ، اسفه للاطاله.