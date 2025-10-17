قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحمصاني: الموافقة على 3 قطع أراضٍ بالإسكندرية سكنًا بديلا للمنازل الآيلة للسقوط
الزمالك يطالب زيزو بـ 20 مليون جنيه.. ويطلب قرضا لدفع مستحقات اللاعبين
اشتعال ذاتي.. كواليس احتراق سيارة أمام المتحف المصري الكبير| صور
السيطرة على حريق سيارة في ميدان الرماية.. صور
ننشر أسماء المرشحين على دوائر محافظة القاهرة بـ انتخابات مجلس النواب
فرنسا وبريطانيا تنسقان مع واشنطن لنشر قوة دولية في غزة
ارتفاع 50 جنيها| سعر أسطوانة البوتجاز بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. موعد الزيادة
ننشر أسماء المرشحين على دوائر الجيزة بـ انتخابات مجلس النواب
خالد قاسم: نرصد متغيرات البناء بالأقمار الصناعية
حمزة نمرة: عشت فترة صعبة في أول حياتي.. وهذه قصة أول ألبوم| فيديو
عدوان سافر.. عمال مصر يدينون اقتحام مقر الاتحاد العام لعمال فلسطين
هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث سياراة: على المواقع المدفوعة توخي الحذر

هالة صدقي
هالة صدقي
منار نور

وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة شكر لجمهورها ومتابعيها بعد الحادث الذي تعرضت له ابنتها مريم مؤخرًا، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وقالت صدقي: "بشكر كل الناس اللي اتصلوا وبعتذر عن عدم الرد لهذا الكم من التليفونات والرسائل التي وصلتني وحتي الآن للاطمئنان علي بنوتي مريم ، وبعتذر لكل الصحفيين الذين حاولوا الوصول لي لمعرفه الحقيقه ، مريم ومعها اتنين من زميلاتها بالفريق كانوا متوجهين للنادي وبالطبع معها السائق وبعد وقوفه تماما وقبل ان تنزل بأقل من ثانيه فوجئت بعربيه مسرعه وبكل قوتها صدمت عربيه ابنتي وهي بها مع اصدقائها واحده منهم أتفتح حاجبها والثانيه اتخبطت في دماغها ومريم حصل لها ردود في ظهرها ورقبتها وتم أسعافهم  فورا من أطباء النادي الذين حرصوا علي الكشف عليهم والاطمئنان عليهم جميعا ، والنهارده نزلت ماتش مهم وجابت جون كمان . 

وتابعت: "بشكركم مره تانيه ، واتمني من بعض المواقع مدفوعه التمن توخي الحذر ولاني لم أدلي بخبر واحد لاي موقع او جريده إلا ET فقط وبستغرب جدا من المجتهدين ومن صور عربيات مش عربيتي أصلا وانها تهشمت تماما وحاجات ليس لها اي شئ من الصحه ، ربنا يحفظ ولادكم وولادي من اي شر وكل ما الشر زاد ربنا بيكرمنا ونعلي اكتر وبكسب اكتر لاننا اقوي من اي شر ومسير الشر ده ينتهي يعني هينتهي، الصبر جميل بشكركم تاني لاني عرفت كم حبكم وخوفكم عليه وعلي ولادي وكل اللي كلموني من الوطن العربي كله وخصوصا السعوديه بشكركم من قلبي علي هذا الحب اللي خفف كتير من صدمتي وخوفي عليها اصحاب القلوب والنفسيه النظيفه فقط ربنا يحافظ علي ولادكم وكل شرير له رب اكبر منه ومن شره بكتير ، اسفه للاطاله.

هالة صدقي حادث ابنة هالة صدقي رسالة هالة صدقي

