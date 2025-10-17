عادل مصطفى يتولى المسئولية الفنية الأكبر لـ الأهلي أمام إيجل نوار

أفاد الإعلامي جمال الغندور بأن عادل مصطفى، المدرب المساعد في الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، سيتولى المسؤولية الفنية الأكبر في إعداد التشكيل الذي سيخوض مواجهة إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

ويأتي هذا التكليف في إطار الثقة التي يحظى بها داخل الجهاز، وقدرته على التعامل مع تفاصيل الفريق في هذه المرحلة الحساسة.

توقيت تولي ييس توروب سبب رئيسي

وأوضح الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور” أن السبب الرئيسي في إسناد هذا الدور لعادل مصطفى هو أن المدير الفني الجديد، الدنماركي ييس توروب، لم يمضِ على توليه المهمة سوى أيام قليلة، وهو ما يُعيد ترتيب الأدوار داخل الجهاز مؤقتًا، لحين اكتمال رؤية المدير الفني للمجموعة.



دراية تامة بقدرات اللاعبين

كما أشار الغندور إلى أن متابعة عادل مصطفى للفريق خلال الأسابيع الماضية تجعله الأكثر إلمامًا بحالة اللاعبين الفنية والبدنية، سواء الأساسيين أو البدلاء، ما يمنحه أفضلية في وضع التشكيل المبدئي وتجهيز تصورات الخطة.

جلسات مكثفة داخل الجهاز الفني

وأكد أن الجهاز الفني عقد عدة اجتماعات مكثفة خلال الساعات الماضية، بهدف وضع الشكل النهائي لتوزيع المهام داخل المباراة المقبلة، مع دراسة الخيارات المتاحة لكل مركز وفق حالة اللاعبين واستعدادهم للمواجهة.

تحضير تكتيكي مدعوم بتقارير فنية

وبيّن الغندور أن التحضيرات لا تقتصر على التشكيل فقط، بل تشمل اعتماد تقارير تحليلية عن فريق إيجل نوار، تتضمن نقاط القوة والضعف وطريقة اللعب، لتسهيل اختيار الأسلوب الأنسب للمباراة.

رؤية مشتركة وتنسيق متكامل

ويعمل الجهاز الفني على دمج رؤية ييس توروب مع خبرة عادل مصطفى الفنية، لضمان بداية قوية في البطولة الأفريقية، خاصة في ظل حساسية المباريات الافتتاحية.

بهذا التوزيع للأدوار، يسعى الأهلي إلى تحقيق انطلاقة فنية مستقرة، تجمع بين الاستفادة من خبرة المدرب المساعد ومعرفة المدير الفني الجديد بالفلسفة الأوروبية المعاصرة



