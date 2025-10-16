الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ملف الإنشاءات كان أحد أهم أولويات مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن النادي حقق طفرة غير مسبوقة على مستوى المقر الرئيسي بالجزيرة وفروع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، بما يعكس هوية الأهلي العريقة ويواكب طموحات أعضائه.

وخلال ندوة قائمته الانتخابية بفرع الشيخ زايد، استعرض الخطيب ما تم إنجازه من مشروعات إنشائية ضخمة شملت الصالات الرياضية وحمامات السباحة والمساجد والمطاعم ومناطق الجلوس والملاعب، بالإضافة إلى تطوير الأسوار والبوابات بشكل حديث ومتناسق يعبر عن الطابع التاريخي للنادي، موضحًا أن هذه الرؤية المعمارية الموحدة كانت أحد الأهداف الرئيسية التي سعت الإدارة لتحقيقها في جميع الفروع.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن فرع التجمع الخامس يمثل نموذجًا استثنائيًا في مسيرة التطوير، بعدما تم الحصول على الأرض وتنفيذ أعمال التشييد والافتتاح في فترة زمنية قياسية، مع توفير كافة المرافق والخدمات التي تضمن تجربة متكاملة لأعضاء النادي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ساهم في زيادة الإقبال على عضويات الأهلي وتعظيم موارده المالية بشكل غير مسبوق.

وأوضح الخطيب أن مساحة منشآت الأهلي التي تخدم الأعضاء ارتفعت من ٨٨ فدانًا في عام ٢٠١٧ إلى ٢٤٩ فدانًا في الوقت الحالي، مشيدًا بالدور الكبير الذي قام به المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي للنادي، وجهوده المتميزة في تنفيذ المشروعات بمستوى يليق باسم الأهلي وتاريخه.

كما تطرق رئيس النادي إلى الدور البارز للجان المختلفة داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للجان ورؤساء اللجان الفرعية قدموا جهودًا كبيرة لخدمة الأعضاء وتنظيم الفعاليات المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات، موضحًا أن هناك أكثر من ٢٤٠ عضوًا متطوعًا يشاركون في هذه اللجان ويساهمون في تنفيذ أكثر من ٤٥٠ فعالية تشمل مجالات المرأة والطفل والثقافة والأنشطة المجتمعية.

وأكد الخطيب في ختام حديثه أن ما تحقق من إنجازات إنشائية وتنظيمية يعكس فلسفة الأهلي في الجمع بين الحفاظ على تاريخه العريق وتطوير بنيته التحتية بصورة عصرية تليق بريادته ومكانته كأكبر نادٍ في القارة الأفريقية والمنطقة العربية.