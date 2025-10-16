قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار.. والتطبيق صباح الجمعة
كيف يدعم القانون الجديد فلسفة الدستور في ضمان الحق في الدفاع؟
الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية
100 صورة لنجوم الفن في مهرجان الجونة السينمائي
إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن موسم رمضان 2026
ننشر أسماء قائمة مرشحي انتخابات مجلس النواب 2025 قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد
مايا دياب: بحب مصر وشعبها وحريصة على ردّ الجميل لها بمشاركتي في مهرجاناتها
الزعيم العسكري الجديد في مدغشقر: استيلاء الجيش على السلطة "ليس انقلابا"
الخطيب: منظومة إعلام الأهلي.. نموذج يجسد مبادئ القلعة الحمراء
باحثة بالشأن الأفريقي: مصر أكثر دولة تفهم تعقيدات المشهد السوداني .. ولن تسمح بانقسامه
فقر فني في الإدارة.. عباس شراقي: إثيوبيا فتحت 4 بوابات من السد أغرقت مساحات واسعة
يسرا تقدم تكريم منة شلبي في مهرجان الجونة السينمائي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الخطيب: منشآت الأهلي تعكس هوية تاريخية.. وحققنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية

محمود الخطيب
محمود الخطيب
حمزة شعيب

أكد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أن ملف الإنشاءات كان أحد أهم أولويات مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن النادي حقق طفرة غير مسبوقة على مستوى المقر الرئيسي بالجزيرة وفروع مدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس، بما يعكس هوية الأهلي العريقة ويواكب طموحات أعضائه.

وخلال ندوة قائمته الانتخابية بفرع الشيخ زايد، استعرض الخطيب ما تم إنجازه من مشروعات إنشائية ضخمة شملت الصالات الرياضية وحمامات السباحة والمساجد والمطاعم ومناطق الجلوس والملاعب، بالإضافة إلى تطوير الأسوار والبوابات بشكل حديث ومتناسق يعبر عن الطابع التاريخي للنادي، موضحًا أن هذه الرؤية المعمارية الموحدة كانت أحد الأهداف الرئيسية التي سعت الإدارة لتحقيقها في جميع الفروع.

وأشار رئيس الأهلي إلى أن فرع التجمع الخامس يمثل نموذجًا استثنائيًا في مسيرة التطوير، بعدما تم الحصول على الأرض وتنفيذ أعمال التشييد والافتتاح في فترة زمنية قياسية، مع توفير كافة المرافق والخدمات التي تضمن تجربة متكاملة لأعضاء النادي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ساهم في زيادة الإقبال على عضويات الأهلي وتعظيم موارده المالية بشكل غير مسبوق.

وأوضح الخطيب أن مساحة منشآت الأهلي التي تخدم الأعضاء ارتفعت من ٨٨ فدانًا في عام ٢٠١٧ إلى ٢٤٩ فدانًا في الوقت الحالي، مشيدًا بالدور الكبير الذي قام به المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي للنادي، وجهوده المتميزة في تنفيذ المشروعات بمستوى يليق باسم الأهلي وتاريخه.

كما تطرق رئيس النادي إلى الدور البارز للجان المختلفة داخل الأهلي، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للجان ورؤساء اللجان الفرعية قدموا جهودًا كبيرة لخدمة الأعضاء وتنظيم الفعاليات المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات، موضحًا أن هناك أكثر من ٢٤٠ عضوًا متطوعًا يشاركون في هذه اللجان ويساهمون في تنفيذ أكثر من ٤٥٠ فعالية تشمل مجالات المرأة والطفل والثقافة والأنشطة المجتمعية.

وأكد الخطيب في ختام حديثه أن ما تحقق من إنجازات إنشائية وتنظيمية يعكس فلسفة الأهلي في الجمع بين الحفاظ على تاريخه العريق وتطوير بنيته التحتية بصورة عصرية تليق بريادته ومكانته كأكبر نادٍ في القارة الأفريقية والمنطقة العربية.

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

