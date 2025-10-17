قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التأهل للمونديال يواصل تصدر المشهد الإعلامي

رباب الهواري

لا تزال أصداء تأهل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تحظى بتغطية واسعة في وسائل الإعلام العالمية، التي اعتبرت هذا الإنجاز محطة فارقة للكرة المصرية.


 


 

“بي إن سبورتس”: كأس أفريقيا اختبار قبل المونديال

تناولت شبكة “بي إن سبورتس” القطرية عبر موقعها الرسمي باللغة الإنجليزية أهمية مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب، مؤكدة أن البطولة ستكون بمثابة بروفة حقيقية قبل دخول مونديال 2026.


 

وقالت الشبكة إن كأس أمم أفريقيا المقبلة تمثل اختبارًا قويًا لجميع المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمونديال، وفي مقدمتها المغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، وغانا، والرأس الأخضر، وجنوب أفريقيا، والسنغال، وكوت ديفوار.

مصر والمغرب أبرز المرشحين للتتويج

أشارت الشبكة إلى أن منتخب مصر، صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد سبعة ألقاب، يُعد من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، إلى جانب المغرب التي تملك تشكيلة تضم نخبة من المحترفين في كبرى الدوريات الأوروبية.

وأضاف التقرير أن المنتخب المغربي يسعى لاستثمار نجاحه التاريخي في كأس العالم 2022 بقطر من خلال التتويج باللقب القاري على أرضه، ما يعزز مكانته كقوة كروية عالمية وليست قارية فحسب.

محمد صلاح تحت الأضواء

وأكدت الشبكة أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، يتطلع إلى قيادة الفراعنة لتحقيق لقبهم الثامن في البطولة، ليعزز مكانته التاريخية مع المنتخب.

مجموعات قوية في بطولة المغرب 2025

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن مجموعات نارية، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخب المغرب المستضيف مع مالي وزامبيا وجزر القمر، بينما جاءت مصر في المجموعة الثانية إلى جانب جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

صدارة مصر لتصفيات المونديال

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن منتخب مصر حسم تأهله إلى كأس العالم بعد تصدره مجموعته في التصفيات برصيد 26 نقطة، متفوقًا بخمس نقاط على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني


 

