ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار واسع في الشمال
وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية
برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني
رياضة

منتخب مصر يغلق باب التجنيس.. وبيزيرا خارج دائرة الاهتمام

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

شهد الشارع الكروي المصري خلال الساعات الماضية حالة من الجدل بعد انتشار أنباء حول إمكانية تجنيس البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، جناح نادي الزمالك، لضمه إلى صفوف منتخب مصر الأول تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، استعدادًا للمشاركة في بطولتي كأس الأمم الأفريقية المقبلة في المغرب، وكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وجاءت هذه التكهنات في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب صاحب الـ22 عامًا مع الزمالك منذ انضمامه للفريق قادمًا من نادي أوليكساندريا الأوكراني في أغسطس الماضي، حيث شغل مركز الجناح الأيمن ببراعة، ما دفع البعض للتساؤل حول إمكانية ضمه للفراعنة.

إلا أن مصادر مقربة من الجهاز الفني للمنتخب الوطني أكدت أن فكرة تجنيس خوان بيزيرا ليست مطروحة على الإطلاق في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن حسام حسن لا ينوي الاستعانة بأي عناصر مجنسة في تشكيلته، ويفضل التركيز على العناصر المصرية المتاحة والتي أثبتت جدارتها خلال المعسكرات السابقة.

كما أن الجهاز الفني يرى أن الأولوية، إن وجدت، ستكون للاعبين من أصول مصرية مثل هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، الذي يملك مقومات فنية قوية ويمكن التفكير في ضمه مستقبلاً.

ويجيد خوان بيزيرا اللعب في مركز الجناح الأيمن، وهو نفس المركز الذي يشغله محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، ما يقلل من فرصه في التواجد ضمن قائمة الفراعنة، خاصة مع وجود بدائل متميزة مثل أحمد سيد "زيزو"، مصطفى فتحي، وهيثم حسن.

وبذلك تغلق بشكل نهائي كل الأنباء المتداولة حول تجنيس بيزيرا، في ظل تمسك الجهاز الفني بثوابته، واقتناعه بقدرات العناصر المحلية قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية في ديسمبر المقبل.

