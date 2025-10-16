حسن مصطفى: كنت أتمنى أن يكون هناك تنسيق بين حسام حسن وحلمي طولان في اختيارات اللاعبين

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لا يتخذ قرارات فنية فردية وإنما بالإجماع مع أعضاء الجهاز المعاون له.

وقال حسن مصطفى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حسام حسن يمنح صلاحيات كبيرة لجهازه المعاون ولا يعتمد على الفردية في القرارات.

وأضاف: حسام حسن دائما ما يشارك جهازه المعاون في جميع القرارات الفنية التي يتخذها ولا يتخذ قرارا منفردا.

وتابع: كنت أتمنى أن يكون هناك تنسيق بين حسام حسن وحلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني فيما يخص اختيارات اللاعبين.

وأردف: أنا غيران على منتخبات بلدي بسبب ما تحققه منتخبات المغرب، ورحيلي عن الجهاز الفني للتوأم لم يكن لأسباب فنية ولكن بسبب أشياء أخرى لن أفصح عنها.