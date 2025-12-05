بحوث الصحراء يبحث فرص التعاون العلمي مع جامعة چينچو الصينية

استقبل مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً رفيع المستوى من جامعة چينچو الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستخدام الأمثل للموارد الوراثية والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، وتدهور الأراضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية العمل على تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي.

وترأس الوفد الصيني، الذي استقبله الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، "لي يانچي" رئيس جامعة چينچو الصينية، وذلك في إطار اهتمام المركز بتفعيل الشراكات مع الجهات العلمية الدولية، والاستفادة من التجارب الصينية الرائدة في مجالات حماية البيئة واستدامة النظم البيئية واستغلال الموارد المائية المحدودة.

حضر اللقاء، الدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، ورؤساء الشعب العلمية، والدكتور محمد حمدي منسق العلاقات المصرية الصينية، والدكتور محمد بلال رئيس محطة بحوث شمال سيناء بالشيخ زويد. كما ضم الوفد الصيني عمداء كليات علوم الحياة والدراسات العليا، ومديري مراكز الدراسات العلمية والمشروعات والتعاون الدولي بالجامعة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع عمق العلاقات العلمية بين مصر والصين، ودور الشراكات المشتركة في دعم البحث العلمي وتخريج طلاب الدراسات العليا، خاصة في المجالات المتعلقة بالبيئة والصحراء.

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود المركز وأهدافه في دعم التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وتنمية البيئة والمجتمعات الصحراوية، إضافة إلى الإنجازات البحثية في مجالات المياه والزراعات الملحية.

كما ناقش الطرفان مسودة مذكرة تفاهم مقترحة، تتضمن توجيه التمويل لإنشاء منصة علمية ومعامل بحثية، والاستفادة من البنية التحتية لمركز بحوث الصحراء بمحطاته المنتشرة في ربوع الصحراء المصرية لتعزيز التنوع البيولوجي، وتنفيذ مشروعات وبحوث مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية، والتعاون في الإشراف المشترك على طلاب الدراسات العليا، وتنفيذ المهمات العلمية ذات الأهداف المشتركة.

واختتم الوفد زيارته بزيارة المعمل المركزي، ومركز التميز لتحلية المياه، ومصنع الأغشية، حيث أعرب عن اهتمامه بالإمكانات البحثية والتقنيات المتقدمة المتوفرة في مركز التميز العلمي لتحلية المياه.