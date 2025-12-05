قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون يؤكد رغبته في استمرار وجود القوات الدولية على أراضي لبنان
500 فرصة عمل جديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين
سهير المرشدي: حنان مطاوع تستحق الاوسكار l خاص
بعد منع الأعيرة النارية.. أهالى قنا يحتفلون بفوز مرشحيهم بجريد النخيل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحوث الصحراء يبحث فرص التعاون العلمي مع جامعة چينچو الصينية

مركز بحوث الصحراء
مركز بحوث الصحراء
شيماء مجدي

استقبل مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً رفيع المستوى من جامعة چينچو الصينية لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستخدام الأمثل للموارد الوراثية والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، وتدهور الأراضي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأهمية العمل على تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون الدولي.

وترأس الوفد الصيني، الذي استقبله الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، "لي يانچي" رئيس جامعة چينچو الصينية، وذلك في إطار اهتمام المركز بتفعيل الشراكات مع الجهات العلمية الدولية، والاستفادة من التجارب الصينية الرائدة في مجالات حماية البيئة واستدامة النظم البيئية واستغلال الموارد المائية المحدودة.

حضر اللقاء، الدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، ورؤساء الشعب العلمية، والدكتور محمد حمدي منسق العلاقات المصرية الصينية، والدكتور محمد بلال رئيس محطة بحوث شمال سيناء بالشيخ زويد. كما ضم الوفد الصيني عمداء كليات علوم الحياة والدراسات العليا، ومديري مراكز الدراسات العلمية والمشروعات والتعاون الدولي بالجامعة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع عمق العلاقات العلمية بين مصر والصين، ودور الشراكات المشتركة في دعم البحث العلمي وتخريج طلاب الدراسات العليا، خاصة في المجالات المتعلقة بالبيئة والصحراء.

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود المركز وأهدافه في دعم التنمية المستدامة ومكافحة التصحر وتنمية البيئة والمجتمعات الصحراوية، إضافة إلى الإنجازات البحثية في مجالات المياه والزراعات الملحية.

كما ناقش الطرفان مسودة مذكرة تفاهم مقترحة، تتضمن توجيه التمويل لإنشاء منصة علمية ومعامل بحثية، والاستفادة من البنية التحتية لمركز بحوث الصحراء بمحطاته المنتشرة في ربوع الصحراء المصرية لتعزيز التنوع البيولوجي، وتنفيذ مشروعات وبحوث مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية، والتعاون في الإشراف المشترك على طلاب الدراسات العليا، وتنفيذ المهمات العلمية ذات الأهداف المشتركة.

واختتم الوفد زيارته بزيارة المعمل المركزي، ومركز التميز لتحلية المياه، ومصنع الأغشية، حيث أعرب عن اهتمامه بالإمكانات البحثية والتقنيات المتقدمة المتوفرة في مركز التميز العلمي لتحلية المياه.

مركز بحوث الصحراء وزارة الزراعة جامعة چينچو الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

الصناعة

الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة بهدف تعميق التصنيع المحلي

وزير البترول

وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي كوادر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

رانيا المشاط

رانيا المشاط تشهد فعاليات جوائز التميز العربي وتهنئ وزارة الصحة بفوزها بالجائزة ضمن فئة «أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي»

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد