منتخب مصر للكرة النسائية يواصل استعداداته بقوة لموقعة غانا المرتقبة

يواصل المنتخب المصري الأول لكرة القدم النسائية تدريباته في المعسكر المفتوح، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، ضمن التحضيرات الجادة لمواجهتي منتخب غانا في المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بالمغرب.

ويشهد المعسكر، الذي يقوده المدير الفني أحمد رمضان، حالة من التركيز والانضباط وسط أجواء إيجابية بين اللاعبات، حيث يحرص الجهاز الفني على رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية، وتكثيف العمل على الجوانب التكتيكية قبل الاصطدام بمنتخب غانا القوي.

ويسعى الجهاز الفني أيضًا إلى تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، ومعالجة بعض النقاط الفنية التي تم رصدها، رغم الأداء الجيد الذي قدمته اللاعبات في مباراة رواندا الماضية بالتصفيات.

ومن المقرر أن يُختتم المعسكر المفتوح غدًا الأربعاء، على أن تحصل اللاعبات على راحة قصيرة، قبل الانتظام في معسكر مغلق يبدأ يوم 19 أكتوبر، استعدادًا لخوض لقاء الذهاب أمام غانا في القاهرة يوم 23 من الشهر الجاري.