مدحت شلبي: منتخب مصر لم يقابل خصماً قوياً وحسام حسن خاف من البرازيل

أكد الإعلامي الشهير مدحت شلبي، أن منتخب مصر الأول لكرة القدم لم يقابل خصمًا قويًا خلال تصفيات كأس العالم 2026 القادم.

قال مدحت شلبي، في تصريحات عبر برنامج «يا مساء الأنوار»، المُذاع على قناة «إم بي سي مصر 2»: «أنا بتكلم في المصلحة العامة، منتخب مصر لم يقابل أي حد نقيس من خلال مدى قوتنا».

وأضاف: «مفيش أي وجه تقارب بين منتخب مصر وباقي منتخبات مجموعتنا في تصفيات كأس العالم».

وتابع: «وأنا بوجه لومًا لكابتن حسام حسن بسبب اعتذاره عن عدم خوض مباراة البرازيل لأنها كانت فرصة كويسة لينا إننا نقيم مستوانا الحقيقي».

واختتم: «وأنا فاهم إن حسام حسن خاف من الخسارة بنتيجة كبيرة أمام منتخب البرازيل، ودي كانت هتكون حاجة مش لطيفة بالنسبة له».

جدير بالذكر أنه قاد حسام حسن منتخب مصر الأول لكرة القدم للتأهل إلى منافسات كأس العالم 2026 القادمة، وللمرة الرابعة في تاريخ الفراعنة.