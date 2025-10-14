قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة جديدة من الفيفا لمنتخب مصر عقب التأهل كأس العالم 2026.. ما هي؟

منتخب مصر
منتخب مصر
أحمد أيمن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مفاجأة جديدة لمنتخب مصر وذلك بعد حسم التأهل إلى كأس العالم 2026 وتصدره لمجموعته في تصفيات كأس العالم.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد حسم تأهله إلى المونديال بالفوز على جيبوتي ثم اتبعه بفوز آخر على غينيا بيساو في مباراة تحصيل حاصل للفريقين.

مصر تتأهل إلى كأس العالم 2026

أنهى منتخب مصر مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالفوز على غينيا بيساو (1 – 0) أول أمس الأحد، في الجولة العاشرة بالمجموعة الأولى التي تصدرها بجدارة، وضمن المشاركة في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

وتأهل منتخب مصر للنهائيات بدون أي خسارة خلال 10 مباريات خاضها، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها هذا النجاح منذ تصفيات النسخة الثانية 1934 التي خاض فيها مباراتين فقط أمام منتخب فلسطين.

وحقق رجال المدرب حسام حسن 8 انتصارات في هذه التصفيات خلال 10 مباريات بنسبة 80%، وهو أعلى رقم طوال تاريخه في التصفيات التي خاضها بنظام المجموعات، علماً بأنه حصد 9 انتصارات في 13 مباراة في تصفيات نسخة 2010 بنسبة 69.23%.

كما جمع المنتخب 26 نقطة خلال مسيرته في هذه التصفيات، وهو واحد من أعلى الأرقام بين المنتخبات الأفريقية التي تأهلت بالفعل، مثل الثلاثي العربي تونس والجزائر والمغرب، أو منتخبات أفريقيا السمراء كالمنتخب الغاني الذي حسم بطاقة المجموعة التاسعة برصيد 25 نقطة.

مفاجأة فيفا لمنتخب مصر 

منح منتخب مصر 6 نقاط جديدة في تصنيفه لشهر أكتوبر، وذلك عقب نجاح الفريق في تحقيق انتصارات مؤثرة خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. 

المنتخب المصري، الذي يقوده فنياً المدرب حسام حسن، تمكن من الفوز على منتخبي جيبوتي وغينيا بيساو، مما ساعده في التأهل رسمياً إلى بطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

طبقاً للتقارير الصادرة عن الفيفا، سيحصل منتخب مصر على (+6.13) نقطة في التصنيف القادم، والذي سيتم إعلانه بعد انتهاء مباريات الأجندة الدولية. وعليه، تشير الأرقام إلى أنه حصل على (+1.82) نقطة بعد انتصاره بثلاثة أهداف نظيفة على منتخب جيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات، وهذا الفوز كان كفيلاً بتأهله للمونديال. 

بالإضافة إلى ذلك، حصل المنتخب على (+4.31) نقطة بفوزه على غينيا بيساو بهدف نظيف في الجولة العاشرة، ليصبح مجموع النقاط الجديدة (+6.13) قبل التصنيف المقرر صدوره يوم 23 أكتوبر.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، قد أظهر أداءً مميزاً خلال التصفيات، إذ تصدر المجموعة الأولى برصيد 28 نقطة، ليؤكد بذلك تأهله الرابع في تاريخه إلى كأس العالم بعد مشاركاته السابقة في أعوام 1934، 1990، و2018.

منتخب مصر مباراة مصر وغينيا بيساو تصفيات كأس العالم 2026 فيفا تصنيف مصر لشهر اكتوبر

