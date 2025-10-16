شوقي غريب: منتخب الشباب يضم 6 لاعبين يصلحون للمنتخب الأول

أشاد الكابتن شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بمستوى عدد من لاعبي منتخب الشباب خلال مشاركاتهم في كأس العالم الأخيرة، مؤكدًا أن الكرة المصرية تمتلك جيلًا واعدًا من المواهب القادرة على تمثيل المنتخب الأول في المستقبل القريب.

وقال غريب خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2: "هناك لاعبين ظهروا بمستوى مميز مع منتخب الشباب، وهم أحمد عابدين، مدافع النادي الأهلي، الذي يمتلك مقومات بدنية قوية، وأحمد خالد كباكا لاعب خط الوسط الذي قدم أداءً جيدًا للغاية، ومحمد السيد لاعب الزمالك الذي يمتلك قدرات فنية عالية".



وأضاف: "هناك أيضًا محمد عبد الله لاعب الأهلي، الذي سبق له الحصول على فرصة مع مارسيل كولر وسجل أهدافًا، إلى جانب عمر خضر لاعب أستون فيلا، الذي يتمتع بقدرات فردية مميزة وسجَّل هدفًا عالميًا في شباك منتخب تشيلي."

وواصل غريب حديثه قائلًا: "تيبو جابرييل لاعب ماينز الألماني قدَّم هو الآخر مستوى مميزًا مع منتخب مصر للشباب، وكان له دور كبير في الأداء الجيد الذي قدَّمه الفريق خلال الفترة الأخيرة".



وأكمل: "خلال فترة التوقف القادمة في شهر نوفمبر، سيشارك منتخب مصر في دورة ودية أمام منتخبي إيران والرأس الأخضر، وكلاهما من المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم، وهو ما يُعد فرصة مهمة لاختبار قدرات اللاعبين قبل خوض البطولات الرسمية".

واختتم: "يجب أن نستعد جيدًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة أننا في مجموعة تضم منتخب جنوب أفريقيا الذي تأهل هو الآخر إلى كأس العالم، وبالتالي يجب أن يكون الاستعداد على أعلى مستوى من أجل تحقيق نتائج تليق باسم مصر."