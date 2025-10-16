قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جندي إسرائيلي محرَّر من غزة: حماس وفّرت لي وسائل العبادة داخل الأنفاق
استبعاد أسماء كبيرة.. أزمة داخل لجنة الحكام بسبب القائمة الدولية
بنمو 172%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي لـ 4.8 مليون في 6 أشهر
ما هي حالات سجود السهو بعد السلام؟.. تعرف عليها
سكك حديد مصر تواصل رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بشير التابعي: رجال الأعمال سيمولون صفقة إبراهيم عادل للأهلي
عملية جراحية.. نجوى فؤاد تكشف مستجدات حالتها الصحية|خاص
بشير التابعي: إمام عاشور مستهتر.. ومجلس الزمالك ليس له دور
رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي
عمرو موسى: اللي صاغ خطاب الرئيس السيسي في قمة الدوحة “أسطى”
نسير وفق خطة.. التعليم تكشف سبب عدم توزيع الكتب ببعض المدارس
رئيس جامعة الأزهر يثمن دور القيادة السياسية في إيقاف العدوان على غزة ويؤكد: مصر ستظل رمز السلام والعزة
رياضة

شوقي غريب: منتخب الشباب يضم 6 لاعبين يصلحون للمنتخب الأول

شوقي غريب
شوقي غريب
رباب الهواري

أشاد الكابتن شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بمستوى عدد من لاعبي منتخب الشباب خلال مشاركاتهم في كأس العالم الأخيرة، مؤكدًا أن الكرة المصرية تمتلك جيلًا واعدًا من المواهب القادرة على تمثيل المنتخب الأول في المستقبل القريب.

وقال غريب خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر فضائية MBC مصر 2:  "هناك لاعبين ظهروا بمستوى مميز مع منتخب الشباب، وهم أحمد عابدين، مدافع النادي الأهلي، الذي يمتلك مقومات بدنية قوية، وأحمد خالد كباكا لاعب خط الوسط الذي قدم أداءً جيدًا للغاية، ومحمد السيد لاعب الزمالك الذي يمتلك قدرات فنية عالية".


وأضاف: "هناك أيضًا محمد عبد الله لاعب الأهلي، الذي سبق له الحصول على فرصة مع مارسيل كولر وسجل أهدافًا، إلى جانب عمر خضر لاعب أستون فيلا، الذي يتمتع بقدرات فردية مميزة وسجَّل هدفًا عالميًا في شباك منتخب تشيلي."

وواصل غريب حديثه قائلًا:  "تيبو جابرييل لاعب ماينز الألماني قدَّم هو الآخر مستوى مميزًا مع منتخب مصر للشباب، وكان له دور كبير في الأداء الجيد الذي قدَّمه الفريق خلال الفترة الأخيرة".


وأكمل: "خلال فترة التوقف القادمة في شهر نوفمبر، سيشارك منتخب مصر في دورة ودية أمام منتخبي إيران والرأس الأخضر، وكلاهما من المنتخبات التي تأهلت إلى كأس العالم، وهو ما يُعد فرصة مهمة لاختبار قدرات اللاعبين قبل خوض البطولات الرسمية".

واختتم:  "يجب أن نستعد جيدًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، خاصة أننا في مجموعة تضم منتخب جنوب أفريقيا الذي تأهل هو الآخر إلى كأس العالم، وبالتالي يجب أن يكون الاستعداد على أعلى مستوى من أجل تحقيق نتائج تليق باسم مصر."

