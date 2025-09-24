شوقي غريب: اعتراض اللاعبين على جوائز الأفضل غير مقبول

أكد شوقي غريب، المدير الفني الأسبق للمنتخب الأولمبي، أنه لا يجوز لأي لاعب الاعتراض على اختيار رجل المباراة، مشيرًا إلى أن الأمر يظل تقديريًا ويخضع لوجهات نظر مختلفة.

وقال غريب خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج يا مساء الأنوار المذاع عبر قناة MBC مصر 2:

"ياسر إبراهيم من أفضل لاعبي الأهلي، وفي أوقات كثيرة كان سببًا رئيسيًا في انتصارات الفريق، ولكنني كنت أرى أن جائزة رجل المباراة الأخيرة كان يجب أن تذهب إلى لاعب من حرس الحدود، لأن الفريق قدم مباراة قوية جدًا".

وأضاف: "نتمنى الشفاء العاجل للكابتن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لحرس الحدود، الذي يقود فريقه بشكل مميز هذا الموسم".

وعن وضعية القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك، أوضح غريب: "الزمالك في فورمة قوية خلال الفترة الحالية، والدليل على ذلك عدد النقاط التي حصدها الفريق مقارنة بالأهلي، ولكن تبقى مباريات القمة دائمًا خارج التوقعات ولا تخضع لأي مقاييس".

واختتم: "الأهلي يعاني من خلل واضح في خط الدفاع، وهو ما قد يؤثر على نتائجه إذا لم يتم تداركه سريعًا".