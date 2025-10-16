والد خوان بيزيرا مفيش أزمات مع الزمالك ولا نيه لفسخ التعاقد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مقدم برنامج ملعب أون، عن تواصله مع والد البرازيلي خوان بيزيرا لاعب نادي الزمالك، وذلك للتعرف على حقيقة رغبة اللاعب في فسخ التعاقد.

وقال والد خوان بيزيرا في تصريحات لبرنامج ملعب أون، إن اللاعب سعيد بالتواجد مع الزمالك وثقة الجمهور فيه، ويرغب في تتويج هذه الثقة بالتتويج بالبطولات، وغير صحيح أنه في مشاكل لشكوى الزمالك لفسخ التعاقد.

وأنهى نادي الزمالك ازمة مستحقات الثنائي الأجنبي، المغربي محمود بنتايج والبرازيلي خوان بيزيرا، بعد تحويل جزء من رواتبهما المتأخرة، لحسابتهم، وهو ما سيترتب عليه تنازل اللاعبان عن الإنذارات التي كانا قد تقدما بها ضد النادي بسبب تأخر المستحقات.

وكان الثنائي قد أمهل إدارة الزمالك فترة قانونية للسداد، تنتهي في 15 أكتوبر الجاري، مهددين بفسخ التعاقد من طرف واحد وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي تتيح هذا الإجراء في حال تأخر الرواتب لأكثر من شهرين.