الزمالك يخفف الحمل البدني استعدادًا لمواجهة ديكيداها الصومالي

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، بجانب فقرة خاصة بالكرة.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.