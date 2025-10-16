عودة بنتايج وبانزا لتدريبات الزمالك قبل مواجهة ديكيداها

انتظم المغربي محمود بنتايج والأنجولي شيكو بانزا، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



يأتي ذلك بعد انتهاء مشاركة بنتايج مع منتخب المغرب الثاني في معسكر المنتخب الأخير ، في حين شارك شيكو بانزا مع منتخب أنجولا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم المقبلة.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية