الزمالك يواصل التحضيرات .. تدريبات فنية وخططية استعدادًا للكونفدرالية

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على بعض الجوانب الخططية والفنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحرص المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال الفقرة الخططية وتصحيح الأخطاء، قبل خوض تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه.



ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.