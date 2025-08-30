سعر الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يقفز إلى مستويات جديدة

شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 30 أغسطس 2025 قفزة جديدة في التعاملات بمحلات الصاغة المختلفة، حيث استمر سعر جرام الذهب عيار 21 في الحفاظ على الزيادة التي بدأت بقوة في تعاملات أمس، وبلغت 125 جنيهًا.

كما حافظ سعر الجنيه الذهب اليوم على زيادته الأخيرة البالغة 1000 جنيه، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

ودعم مكاسب الذهب الأخيرة قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 200 نقطة أساس الخميس الماضي ، فضلا عن ارتفاع السعر العالمي بفضل البيانات الأخيرة المتعلقة بالتضخم في الولايات المتحدة.

سعر الذهب اليوم في مصر

فيما يلي أسعار الذهب اليوم السبت في مصر، بدون حساب الضريبة والمصنعية، وفقًا لتقارير شعبة الذهب:

سعر الذهب عيار 24 اليوم: 5360 جنيهاً للبيع

سعر الذهب عيار 21 اليوم: 4690 جنيهاً للبيع

سعر الذهب عيار 18 اليوم: 4020 جنيهاً للبيع

سعر الذهب عيار 14 اليوم: 3127 جنيهاً للبيع

سعر الجنيه الذهب اليوم: 37520 جنيهاً للبيع

تأثير الأسعار العالمية على الذهب في مصر

بينما يشهد السوق استقرارًا في أسعار الذهب، تتأثر هذه الأسعار أيضًا بالتوجهات العالمية التي تطرأ على المعدن النفيس.

تشير التوقعات إلى أن أسعار الذهب قد تسجل أفضل أداء شهري لها منذ أبريل الماضي، وذلك بفضل البيانات الأخيرة المتعلقة بالتضخم في الولايات المتحدة، هذه البيانات عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لتخفيض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

أسعار الذهب بالدولار الأمريكي

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.1% ليصل سعر الأوقية إلى 3,419.59 دولارًا.

وقد حقق الذهب مكاسب شهرية تقدر بـ 3.9% منذ بداية أغسطس، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر بنسبة 0.1% لتسجل 3479.10 دولارًا للأوقية.

تراجع أسعار المعادن الأخرى

بينما شهد الذهب ارتفاعًا طفيفًا، انخفضت أسعار المعادن الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.2% لتصل إلى 38.98 دولارًا للأونصة، كما سجل البلاتين انخفاضًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 1350.98 دولارًا، أما البلاديوم، فقد انخفض بنسبة 0.7% ليصل إلى 1095 دولارًا، مما يجعله في طريقه لتحقيق خسارة شهرية.