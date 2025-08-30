قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب قرب قمته التاريخية وسط ترقب للاحتياطي الفيدرالي

وكالات


ارتفع سعر الذهب فيما يقيّم المضاربون تأثير بيانات الاقتصاد الأميركي ومستقبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في وقت تتصاعد المعارك القانونية حول محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقالة محافظة البنك ليزا كوك.

عُقدت جلسة استماع طارئة بشأن كوك في واشنطن، إذ ينظر قاضٍ فيما إذا كان سيصدر أمراً يسمح لها بمواصلة مهامها. وتزيد محاولة ترمب غير المسبوقة لإقالة كوك التشكيك في استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، التي تُعد ركيزة أساسية للأسواق المالية في ما يتعلق بإدارة التضخم والنمو الاقتصادي. وغالباً ما تحدد سياسات الفائدة التي يعتمدها الفيدرالي اتجاه الذهب.

الاستثمارات تتجه إلى الذهب

قال فرانك مونكام، رئيس قسم التداول المرتبط بالاقتصاد الكلي في شركة "بوفالو بايو كومودتيز" (Buffalo Bayou Commodities): "طبقة أخرى من الضبابية الجيوسياسية المرتبطة بالمخاطر المحيطة بالاحتياطي الفيدرالي وبالاستقلالية المؤسسية عموماً تدفع التدفقات الاستثمارية نحو الذهب". وأضاف أن التوقعات بزيادة مشتريات البنوك المركزية من المعدن النفيس في سبتمبر دعمت السوق أيضاً.

اقرأ المزيد الذهب في خزائن الدول: من المتصدر؟

يُعد الذهب الملاذ الآمن المفضل في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ويستفيد عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقد ارتفعت الأسعار بنسبة وصلت إلى 0.9% مسجلة 3446.27 دولاراً للأونصة اليوم، لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3500.10 دولار المسجل في أبريل الماضي.

وفي الأثناء، أظهرت بيانات أميركية اليوم استمرار التضخم في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة، إذ ظل المؤشر المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس الأسعار فوق النطاق المستهدف. رغم ذلك، صعد إنفاق المستهلكين الأميركيين في يوليو الماضي بأكبر وتيرة خلال 4 شهور، ما يشير إلى قوة في الطلب. وواصل المضاربون الرهان بقوة على خفض الفائدة الأميركية في سبتمبر المقبل.

