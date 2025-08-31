آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

بعد رصد حساب المتهم على منصة “تيك توك” والذي يحمل اسم “شاكر محظور دلوقتي”، والذي أظهر محتوى مخالفات صريحة للعادات والقيم الأسرية المصرية، وفق ما أكدته التحريات الأمنية وتقارير الرصد الفني، قضت محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ المؤقت على أمواله ومنعه من التصرف في ممتلكاته النقدية والعقارية والمنقولة، وذلك بعد ثبوت حيازته لممتلكات ومضبوطات مثيرة للجدل.

خلال التحقيقات، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه بدأ نشاطه على “تيك توك” منذ عامين بعد تقديم استقالته من وزارة الداخلية، وأنه لا يملك أي مصادر دخل أخرى غير ما يحققه من نشاطه على المنصة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيريو التالي:

https://youtube.com/shorts/krbwEmLpQ_M