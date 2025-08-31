قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل عيار ذهب اليوم 31-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

أظهرت أسعار أقل عيار ذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-8-2025 علي مستوي الأعيرة الذهبية.

أقل عيار ذهب اليوم

أقل سعر عيار ذهب هو من عيار 14 الأقل قيمة داخل محلات الصاغة اليوم.

آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو  3110 جنيهات للبيع و 3126 جنيها للشراء

الذهب

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وشهد سعر جرام الذهب في أول تعاملات اليوم الأحد، استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت معظم الأعيرة الذهبية ثباتا في محلات الصاغة دون تغيير يذكر في سعر الجرام.

تداولات الذهب

مع إغلاق تعاملات أمس السبت، صعد سعر الذهب بقيمة بلغت 5 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة لتشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

وسجل سعر الذهب صعودا قيمته 120 جنيها على الأقل في تعاملات الأسبوع الماضي.

تحركات الذهب اليوم

وعلى مدار الأسبوع الماضي وحتى اليوم، ارتفع معدل زيادة جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية بقيمة كسرت حاجز 120 جنيها على الأقل.

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأغلى فئة نحو  5331 جنيها للبيع و 5360 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4665 جنيها للبيع و 4690 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3988 جنيها للبيع و 4020 جنيها للشراء 

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3110 جنيهات للبيع و 3126 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 37.32 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3447 دولارا للبيع و 3448 دولارا للشراء.

سعر الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، بعدما أنهت الأوقية أسبوعها على مكاسب قوية بلغت 2.3%، مسجلة أعلى مستوياتها في 4 أشهر، وسط ترقب واسع لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.

سعر الذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس ، ومقارنة بختام تعاملات الجمعة الماضية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع محققة ارتفاعًا بقيمة 76 دولارًا، لتسجل 3447 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت خلال تعاملات  الجمعة الماضية بنحو 35 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4650  جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 34222 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا. 

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب

