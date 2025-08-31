قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستعجلين ليه؟.. ميرنا وليد ترد على شائعة وفاتها وتؤكد: بناتي أهم حاجة في حياتي |فيديو
طرق استخراج فيش جنائي جديد «أون لاين» .. اعرف الخطوات والرسوم
سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025
بعد هزيمة بيراميدز.. «أبومسلم» ينتقد الأهلي: فقد هويته الهجومية.. وريبيرو لا يصلح|فيديو
طارق سعده: الإعلام شريك رئيسي في تطوير الرياضة ونقل إنجازاتها
هل اجتاح فيروس كورونا البلاد مرة أخرى؟.. أستاذ أمراض صدرية يكشف
عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم
بعد سقوط نظامه| صورة غامضة لـ بشار الأسد بلحية طويلة من منفاه تُثير الجدل.. اعرف حقيقتها
الأزهر يعلن حاجته إلى 1460 معلم مواد شرعية.. بهذه الشروط
أعلى سعر دولار اليوم 31-8-2025
بلا أنياب.. تحديث جديد لسيارة بيجو 308 موديل 2026 | صور
برقم اللوحة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة
سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

محمد يحيي

ثبت سعر أغلي جرام ذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-8-2025، استقرارا علي مستوي الأعيرة الذهبية.

أغلي عيار ذهب اليوم

وتضمن أعلى سعر جرام ذهب من عيار 24 الأغلي فئة  في محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر  عيار 24 اليوم

بلغ أخر تحديث سجله سعر عيار الذهب الأكبر قيمة نحو  5331 جنيه للبيع و 5360 جنيه للشراء

 

الذهب

سعر الذهب في الصاغة اليوم

وشهد سعر جرام الذهب في أول تعاملات اليوم الأحد، استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وسجلت معظم الأعيرة الذهبية ثباتا في محلات الصاغة دون تغيير يذكر في سعر الجرام.

تداولات الذهب

مع اغلاق تعاملات امس السبت، صعد سعر الذهب بقيمة بلغت 5 جنيهات في المتوسط داخل محلات الصاغة لتشمل بذلك معظم الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

وسجل سعر الذهب صعودا قيمته 120 جنيه علي الاقل في تعاملات الأسبوع الماضي.

تحركات الذهب اليوم

وعلي مدار الأسبوع الماضي وحتي اليوم ارتفع معدل زيادة جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية بقيمة كسرت حاجز 120 جنيه على الأقل.

سعر الذهب

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو  5331 جنيه للبيع و 5360 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4665 جنيه للبيع و 4690 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3988 جنيه للبيع و 4020 جنيه للشراء 

سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3110 جنيه للبيع و 3126 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 37.32 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3447 دولار للبيع و 3448 دولار للشراء

سعر الذهب في البورصات العالمية

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، بعدما أنهت الأوقية أسبوعها على مكاسب قوية بلغت 2.3%، مسجلة أعلى مستوياتها في 4 أشهر، وسط ترقب واسع لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة في سبتمبر المقبل.

سعر الذهب

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس ، ومقارنة بختام تعاملات الجمعة الماضية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع محققة ارتفاعًا بقيمة 76 دولارًا، لتسجل 3447 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت خلال تعاملات  الجمعة الماضية بنحو 35 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4650  جنيهًا وأغلق عند 4685 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 25 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 34222 دولارًا وأغلقت عند 3447 دولارًا. 

دوافع الصعود

أرجع إمبابي المكاسب الأخيرة إلى تزايد الطلب على الملاذات الآمنة مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بجانب توقعات الفيدرالي بخفض الفائدة. 

وأضاف أن المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي زادت من إقبال المستثمرين على الذهب، معتبرًا أن أي تراجعات قصيرة الأجل تمثل فرصًا للشراء.

باول يلمح لتغيير المسار

في خطابه بمنتدى جاكسون هول، الجمعة الماضية، أكد جيروم باول رئيس الفيدرالي، أن "اختلال توازن المخاطر في الاقتصاد قد يستدعي تعديلًا في السياسة النقدية"، مُظهرًا تركيزًا أكبر على تباطؤ الاقتصاد وسوق العمل، بدلًا من التشديد للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2%.

وبيّنت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE)- المقياس المفضل للفيدرالي- ارتفع بنسبة 2.9% في يوليو على أساس سنوي، بينما نما الإنفاق الشخصي 0.5%، متجاوزًا التوقعات.

وعززت هذه الأرقام، قناعة الأسواق، بأن خفض الفائدة، الشهر المقبل، شبه محسوم.

ترقب بيانات الوظائف

بحسب بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا، فإن تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب، الجمعة المقبلة، سيشكل نقطة فاصلة لأسعار الذهب.

وأوضح أن ضعف التوظيف سيزيد احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر. وتتوقع كوميريكا إضافة 45 ألف وظيفة فقط، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2%.

السياسة والذهب

لا تزال السياسة تلعب دورًا بارزًا؛ إذ يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الفيدرالي، ساعيًا لإقالة ليزا كوك من مجلس المحافظين، وعلى الرغم من الطعن القانوني المرفوع ضد هذه الخطوة، فإن محللين يرون أن استقلالية البنك المركزي قد تضررت بالفعل.

وفي الوقت ذاته، تواصل التوترات الجيوسياسية الضغط على الأسواق، خاصة بعد تعثر الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو بشأن أوكرانيا، وتصاعد الهجمات الروسية على كييف، وهو ما يعزز مكانة الذهب كملاذ آمن. 

