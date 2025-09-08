أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بـ 4880 جنيها

يبحث المواطنون عن سعر الذهب في مصر اليوم والذي يشهد حالة من النشاط، حيث يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كملاذ آمن في ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وحفظ القيمة المادية.

ويحرص المقبلون على الزواج والراغبون في الادخار على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي لتحديد أنسب توقيت للشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم

ويظل الذهب أحد أبرز أدوات الاستثمار والادخار التي يعتمد عليها المصريون للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

جاءت متوسطات أسعار الذهب بمحلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: 5577 جنيه للبيع، 5554 جنيه للشراء.

عيار 22: 5112 جنيه للبيع، 5091 جنيه للشراء.

عيار 21: 4880 جنيه للبيع، 4860 جنيه للشراء.

عيار 18: 4183 جنيه للبيع، 4166 جنيه للشراء.

عيار 14: 3253 جنيه للبيع، 3240 جنيه للشراء.

عيار 12: 2789 جنيه للبيع، 2777 جنيه للشراء.

الأونصة: 173469 جنيه للبيع، 172758 جنيه للشراء.

الجنيه الذهب: 39040 جنيه للبيع، 38880 جنيه للشراء.

الأونصة بالدولار: 3608.02 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يعد عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق، إذ سجل 4880 جنيها للبيع و4860 جنيها للشراء، مما يجعله الخيار المفضل للمقبلين على الزواج لاعتدال سعره مقارنة بجودته العالية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب محليا بعدة عوامل أبرزها تحركات السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

هذه المتغيرات تجعل مراقبة الأسعار اليومية ضرورة للتجار والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن البيع أو الشراء.

المصنعية والدمغة علي جرام الذهب

تضاف إلى السعر الأساسي للذهب قيمة المصنعية التي تختلف حسب العيار والتصميم وتتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام، بينما تظل رسوم الدمغة ثابتة على جميع العيارات.

ومن المهم أن يدرك المشتري أن المصنعية لا تحتسب عند إعادة البيع، حيث يخصمها التاجر من السعر النهائي.

أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 21: الأكثر طلبا وانتشارا لاعتدال سعره وجودته.

عيار 18: يتميز برواج واسع بين الشباب لتنوع تصميماته وسعره المناسب.

عيار 24: يعد الوجهة المثالية للمستثمرين، حيث يدخل في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية، ويعتبر الخيار الأفضل للادخار طويل الأجل.