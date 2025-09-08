قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون والتنسيق المصري الأمريكي لاحتواء التصعيد الإقليمي
الاحتلال يتلقى الضربات.. اختراق مسيرة حوثية الأجواء جنوب إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الفدائي بالقدس المحتلة
بعد إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة غزة | خبير: حصار خانق وظروف معيشية مأساوية
أسعار الذهب اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
الرئيس السيسي: مصر مستمرة في جهودها لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بالمنطقة
سقوط 4 جنود احتلال..و67 شهيـــدًا في 24 ساعة وتهديد بقصف ليس له مثيل على غزة
كيفية حجز قطعة أرض بمشروع مسكن
مفتي الجمهورية يستقبل نظيره الشيشاني لبحث آفاق التعاون المشترك
إسرائيل تمنع نائبة رئيس الوزراء الإسباني من دخول تل أبيب
مفاجأة في طاقم تحكيم منتخب مصر وبوركينا فاسو .. تفاصيل
الرئيس السيسي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري والأوضاع الإقليمية
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الاثنين 8 سبتمبر 2025
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بـ 4880 جنيها

محمد غالي

يبحث المواطنون عن سعر الذهب في مصر اليوم والذي يشهد حالة من النشاط، حيث يواصل المعدن الأصفر الحفاظ على مكانته كملاذ آمن في ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية، وحفظ القيمة المادية. 

ويحرص المقبلون على الزواج والراغبون في الادخار على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي لتحديد أنسب توقيت للشراء أو البيع.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويظل الذهب أحد أبرز أدوات الاستثمار والادخار التي يعتمد عليها المصريون للحفاظ على قيمة أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

جاءت متوسطات أسعار الذهب بمحلات الصاغة بدون مصنعية على النحو التالي:

عيار 24: 5577 جنيه للبيع، 5554 جنيه للشراء.
عيار 22: 5112 جنيه للبيع، 5091 جنيه للشراء.
عيار 21: 4880 جنيه للبيع، 4860 جنيه للشراء.
عيار 18: 4183 جنيه للبيع، 4166 جنيه للشراء.
عيار 14: 3253 جنيه للبيع، 3240 جنيه للشراء.
عيار 12: 2789 جنيه للبيع، 2777 جنيه للشراء.
الأونصة: 173469 جنيه للبيع، 172758 جنيه للشراء.
الجنيه الذهب: 39040 جنيه للبيع، 38880 جنيه للشراء.
الأونصة بالدولار: 3608.02 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يعد عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق، إذ سجل 4880 جنيها للبيع و4860 جنيها للشراء، مما يجعله الخيار المفضل للمقبلين على الزواج لاعتدال سعره مقارنة بجودته العالية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب محليا بعدة عوامل أبرزها تحركات السعر العالمي للأونصة وسعر صرف الدولار أمام الجنيه. 

هذه المتغيرات تجعل مراقبة الأسعار اليومية ضرورة للتجار والمستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن البيع أو الشراء.

المصنعية والدمغة علي جرام الذهب

تضاف إلى السعر الأساسي للذهب قيمة المصنعية التي تختلف حسب العيار والتصميم وتتراوح عادة بين 20 و80 جنيها للجرام، بينما تظل رسوم الدمغة ثابتة على جميع العيارات. 

ومن المهم أن يدرك المشتري أن المصنعية لا تحتسب عند إعادة البيع، حيث يخصمها التاجر من السعر النهائي.

أفضل عيارات الذهب في مصر

عيار 21: الأكثر طلبا وانتشارا لاعتدال سعره وجودته.
عيار 18: يتميز برواج واسع بين الشباب لتنوع تصميماته وسعره المناسب.
عيار 24: يعد الوجهة المثالية للمستثمرين، حيث يدخل في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية، ويعتبر الخيار الأفضل للادخار طويل الأجل.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر الذهب اليوم في مصر

