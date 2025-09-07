وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن

يبحث المواطنون عن فرص العمل التي أعلنت وزارة العمل بوفير 4007 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع 55 شركة من شركات القطاع الخاص في عدد من المحافظات، وذلك ضمن جهود الدولة لفتح مجالات عمل جديدة أمام الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل.

وظائف

المحافظات المستفيدة من الوظائف



تشمل فرص العمل المعلنة محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، الوادي الجديد، الغربية، دمياط، وجنوب سيناء، حيث تم توزيع الوظائف على مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والفندقية.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل الجديدة 2025

الهندسة: مهندس اتصالات، كهرباء، ميكانيكا، إنتاج، وجودة.

الإدارة والمحاسبة: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، محاسب، مدير صيانة، وأعمال إدارية متنوعة.

البيع والتوزيع: بائعون، مندوبو مبيعات، أخصائيو تمويل.

المهن الفنية: فنيون في تخصصات مختلفة، مشرفو إنتاج، مشرفو ميكانيكا، مراقبو جودة.

الخدمات: أفراد أمن، ليدي جارد للإناث، سائقون بجميع أنواع الرخص، عمال نظافة.

القطاع الفندقي: وظائف بفنادق ومطاعم منها شيف، مقدم طلبات، مشرف مطبخ، وغيرها.

ذوي الهمم: وظائف متنوعة مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة، ضمن نسبة الـ5% المقررة بالقانون 10 لسنة 2018.

المزايا المالية والتأمينية



أوضحت الوزارة أن الرواتب يتم تحديدها وفقا لطبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام التام بالحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة. كما تشمل جميع الوظائف المعلنة تأمينا صحيا واجتماعيا، مع متابعة دورية من الوزارة لضمان التزام الشركات بمعايير التشغيل العادل.

طرق التقديم على وظائف وزارة العمل الجديدة 2025



يمكن للراغبين في التقديم الاستفادة من عدة قنوات رسمية خلال شهر سبتمبر الجاري، وهي:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر.

مديريات العمل في مختلف المحافظات.

التواصل المباشر مع الشركات عبر الأرقام والعناوين المرفقة في نشرة الوزارة.

وتؤكد وزارة العمل أن هذه النشرة تأتي في إطار خطتها لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتفعيل التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة التوظيف وتحقيق التنمية المستدامة في سوق العمل.

فرص عمل جديدة في محافظة القاهرة 2025

وأعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من فرص العمل المميزة في محافظة القاهرة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة، حيث تشمل الوظائف المطروحة تخصصات هندسية ومحاسبية وفنية متنوعة، مع توفير رواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وصحية.

الوظائف المتاحة في القاهرة جاءت على النحو التالي:

5 مهندسين كهرباء براتب يصل إلى 12 ألف جنيه، يشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

5 مهندسين مدني براتب يصل إلى 12 ألف جنيه، بخبرة لا تقل عن 5 سنوات.

3 محاسبي مواقع براتب 8 آلاف جنيه، يشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

2 أمين مخازن، وفق ضوابط ومتطلبات الشركة.

2 رسام معماري براتب يصل إلى 10.5 ألف جنيه، مع اشتراط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

5 مشرفين تنفيذيين براتب 7.5 ألف جنيه، يشترط خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي في إطار خطتها المستمرة للتعاون مع شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والخريجين، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

طرق التقديم على وظائف القاهرة 2025



يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم من خلال:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر.

مديريات العمل في المحافظات.

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل:

http://www.manpower.gov.eg.

وشددت الوزارة على أهمية مراجعة بيانات الوظائف بدقة والتأكد من استيفاء جميع شروط التقديم قبل التسجيل، وذلك لضمان فرص أكبر للقبول.

