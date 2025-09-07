قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: أعمل لصالح الناس ولا أغضب إلا من أجل الدولة
خالد الغندور: النحاس يدرس التعاقد مع مدافع بسبب إصابات أشرف داري
خالد الغندور: مروان عطية يطلب من حسام حسن المشاركة أمام بوركينا فاسو
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. لا تفوت هذا الثواب
الجيش الروسي يصل إلى أطراف مدينة ديميتروف بجمهورية دونيتسك الشعبية
خلال 14 شهرا.. كامل الوزير: تشغيل 6009 مصانع جديدة و1235 أخرى متعثرة
قريبًا.. آخر إجازة رسمية في 2025
بعد عودته للجامعة| طالب التمريض المصاب بالإيدز يستعيد دراسته ويعيش بالمرض.. كواليس يرويها بطل القصة
ناظر محطة طما ينقذ راكبًا من السقوط أسفل قطار 704| فيديو
مصطفى بدرة: السردية الوطنية تتيح للقطاع الخاص الإسهام في نمو الاقتصاد
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 مع الزيادة الآخيرة
أمر محزن.. أنجلينا جولي توجه انتقادات حادة للمجتمع الدولي بسبب الحرب على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف متنوعة بعدد من المحافظات تعلنها وزارة العمل.. قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث المواطنون عن فرص العمل التي أعلنت وزارة العمل بوفير 4007 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع 55 شركة من شركات القطاع الخاص في عدد من المحافظات، وذلك ضمن جهود الدولة لفتح مجالات عمل جديدة أمام الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل.

وظائف

المحافظات المستفيدة من الوظائف


تشمل فرص العمل المعلنة محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، الوادي الجديد، الغربية، دمياط، وجنوب سيناء، حيث تم توزيع الوظائف على مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والفندقية.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل الجديدة 2025

الهندسة: مهندس اتصالات، كهرباء، ميكانيكا، إنتاج، وجودة.
الإدارة والمحاسبة: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، محاسب، مدير صيانة، وأعمال إدارية متنوعة.
البيع والتوزيع: بائعون، مندوبو مبيعات، أخصائيو تمويل.
المهن الفنية: فنيون في تخصصات مختلفة، مشرفو إنتاج، مشرفو ميكانيكا، مراقبو جودة.
الخدمات: أفراد أمن، ليدي جارد للإناث، سائقون بجميع أنواع الرخص، عمال نظافة.
القطاع الفندقي: وظائف بفنادق ومطاعم منها شيف، مقدم طلبات، مشرف مطبخ، وغيرها.
ذوي الهمم: وظائف متنوعة مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة، ضمن نسبة الـ5% المقررة بالقانون 10 لسنة 2018.

المزايا المالية والتأمينية


أوضحت الوزارة أن الرواتب يتم تحديدها وفقا لطبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية، مع الالتزام التام بالحد الأدنى للأجور المعتمد من الدولة. كما تشمل جميع الوظائف المعلنة تأمينا صحيا واجتماعيا، مع متابعة دورية من الوزارة لضمان التزام الشركات بمعايير التشغيل العادل.

طرق التقديم على وظائف وزارة العمل الجديدة 2025


يمكن للراغبين في التقديم الاستفادة من عدة قنوات رسمية خلال شهر سبتمبر الجاري، وهي:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر.
مديريات العمل في مختلف المحافظات.
التواصل المباشر مع الشركات عبر الأرقام والعناوين المرفقة في نشرة الوزارة.

وتؤكد وزارة العمل أن هذه النشرة تأتي في إطار خطتها لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتفعيل التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع قاعدة التوظيف وتحقيق التنمية المستدامة في سوق العمل.

فرص عمل جديدة في محافظة القاهرة 2025

وأعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من فرص العمل المميزة في محافظة القاهرة، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات الخاصة، حيث تشمل الوظائف المطروحة تخصصات هندسية ومحاسبية وفنية متنوعة، مع توفير رواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وصحية.

الوظائف المتاحة في القاهرة جاءت على النحو التالي:

5 مهندسين كهرباء براتب يصل إلى 12 ألف جنيه، يشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
5 مهندسين مدني براتب يصل إلى 12 ألف جنيه، بخبرة لا تقل عن 5 سنوات.
3 محاسبي مواقع براتب 8 آلاف جنيه، يشترط خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
2 أمين مخازن، وفق ضوابط ومتطلبات الشركة.
2 رسام معماري براتب يصل إلى 10.5 ألف جنيه، مع اشتراط خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
5 مشرفين تنفيذيين براتب 7.5 ألف جنيه، يشترط خبرة لا تقل عن 6 سنوات.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي في إطار خطتها المستمرة للتعاون مع شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والخريجين، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

طرق التقديم على وظائف القاهرة 2025


يمكن للراغبين في شغل هذه الوظائف التقديم من خلال:

الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر.
مديريات العمل في المحافظات.
الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل: 
http://www.manpower.gov.eg.

وشددت الوزارة على أهمية مراجعة بيانات الوظائف بدقة والتأكد من استيفاء جميع شروط التقديم قبل التسجيل، وذلك لضمان فرص أكبر للقبول.
 

فرص العمل وزارة العمل فرص العمل المعلنة وظائف التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 رسميًا.. الرابط وخطوات الاستعلام

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

حادثة - أرشيفية

صاحب معرض سيارات يدهس مسن على صلاح سالم ويهرب خارج البلاد

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أكثر من 5000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

خسوف القمر

خبيرة أبراج تحذر من هذا الفعل خلال خسوف القمر.. انتبه

مراسم حلف اليمين القانونية

حدث تاريخي بمجلس الدولة.. أول قاضيات يؤدين اليمين من بداية السلم القضائي

ترشيحاتنا

اليوم العالمي للهواء النظيف

تحت شعار السباق من أجل الهواء.. مصر تحتفل باليوم العالمي للهواء النظيف بمحمية وادي دجلة

مدبولي

مدبولي: السردية الوطنية للتنمية مبنية على أن القطاع الخاص يقود التنمية الاقتصادية في مصر

مدبولي

مدبولي: الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الاستثمارات الكبيرة التي سيعلن عنها تباعا في منطقة الساحل الشمالي

بالصور

دى الخطوة الصح.. أسما شريف منير تعلن ارتداء الحجاب

اسما شريف منير
اسما شريف منير
اسما شريف منير

صداع وأرق وبكاء .. خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن تأثير خسوف القمر على الصحة

خسوف القمر
خسوف القمر
خسوف القمر

اعتداء دموي على منتصر بعد ندوة التحرر.. والنهاية مفتوحة على مزيد من الغموض

أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم
أحمد فهيم مراد مكرم

هاني فرحات.. أول عربي يقود الأوركسترا الملكية الفرنسية بقصر فرساي

هاني فرحات
هاني فرحات
هاني فرحات

فيديو

محاكمة سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة.. اتهامات بتصنيع مخدرات.. والمتهمون: منعرفش شكلها

عمر فرج

فيديوهات غير لائقة.. القبض على البلوجر عمر فرج وشقيقه| فيديو

المتهمين

باعه خردة .. القبض على المتهم بسرقة كابل كهربائى ببورسعيد| فيديو

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

أحمد النومي

أحمد النومي يكتب: هندسة الردع فى مواجهة خرائط الدم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر.. الحاجة والأثر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تدفع للموافقة دون أن تدري؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

المزيد