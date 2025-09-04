استطلاع يكشف موجة تقليص غير مسبوق للوظائف في المملكة المتحدة منذ 4 أعوام

كشفت نتائج استطلاع أجراه بنك إنجلترا، أن الشركات في المملكة المتحدة خفضت الوظائف بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من أربع سنوات في أغسطس وسط ضغوط من ارتفاع الضرائب وتكاليف العمالة.



وتشعر الشركات وفق وكالة بلومبيرج بتشاؤم متزايد بشأن مستقبل التوظيف وسط مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية



وأظهر الاستطلاع، الذي شمل كبار المسؤولين الماليين، أن الشركات خفضت التوظيف بنسبة 0.5% خلال الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2021.

كما توقعت الشركات زيادة عدد الموظفين بنسبة 0.2% فقط خلال العام المقبل، وهي وتيرة أبطأ من التوقعات السابقة.



وتشير نتائج المسح إلى أن الوظائف تتحمل العبء الأكبر من جهود حكومة حزب العمال لإصلاح المالية العامة، في وقت تسعى فيه الشركات لتعويض زيادة قدرها 26 مليار جنيه استرليني (35 مليار دولار) في ضرائب الرواتب، والتي دخلت حيز التنفيذ في أبريل، إلى جانب ارتفاع كبير آخر في الحد الأدنى للأجور.



ومن جانبه، قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن صحة سوق العمل تعد عاملا حاسما في قرارات البنك المستقبلية بشأن خفض أسعار الفائدة.



كما أشار استطلاع "لجنة صانعي القرار" التابع للبنك إلى تصاعد المخاوف بين الشركات من موجة جديدة من ضغوط الأسعار.



وارتفعت توقعات الشركات لمعدل التضخم خلال العام المقبل إلى 3.3%، وهو الأعلى منذ 17 شهرا، كما زادت توقعاتهم للتضخم على المدى الطويل (خلال ثلاث سنوات) لأول مرة منذ يناير لتصل إلى 2.9%.



وفي الوقت نفسه، استقر معدل نمو الأجور المتوقع، وهو عامل رئيسي في تحديد الأسعار، عند 3.6% للشهر الثالث على التوالي.