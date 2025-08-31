قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير
رسميا.. أيمن الرمادي مدير فنيا للبنك الأهلي.. وعبد الواحد السيد مديرا للكرة
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن اغتيال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم القسام
وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع 100 الحربي.. ويؤكد: توطين صناعة الصلب المدرع إنجاز تاريخي
حكم قول زارنا النبي للضيف.. علي جمعة يجيب
آخر ظهور لـ حمادة هلال قبل سرقة فيلته
مقرر أممي: ما يحدث في غزة جزء من استراتيجية للفصل العنصري والإبادة الجماعية
حركة فتح تهاجم قرار الخارجية الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات سفر لأعضاء الوفد الفلسطيني
القمح سلاح استراتيجي.. نواب يحذرون من الاعتماد على الخارج ويدعون لدعم الفلاح
تصعيد إسرائيلي ينذر بكارثة إنسانية وتهجير واسع لمليون فلسطيني| وخبير يوضح
شروط ومعايير استحقاق معاش تكافل وكرامة 2025
ننتظر نتائج العملية.. نتنياهو يتحدث للمرة الأولى عن محاولة اغتيال أبو عبيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسامة دياكون جديد بإيبارشية أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا

رسامة دياكون جديد
رسامة دياكون جديد
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرق إنجلترا، القداس الإلهي بكنيسة القديسين بطرس و بولس بمدينة بورنموث Bournemouth - بإنجلترا، وشاركه نيافة الأنبا قزمان أسقف إيبارشية سيناء الشمالية، وعقب صلاة الصلح أتم نيافتهما صلوات سيامة الخادم نادر فرنسيس شماسًا في رتبة دياكون (شماس كامل)، باسم دياكون بيتر.

دياكون جديد 

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة والرهبان الذين يخدمون بالإيبارشية، وخورس الشمامسة، وعدد من الشعب.

وكان عقد مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية بقطاع كنائس وسط القاهرة مؤتمره السنوي الثالث بكنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا المعمدان بباب اللوق، بحضور أكثر من ٣٥٠ دارس من الآباء الكهنة والرهبان والخدام والخادمات.

تناول المؤتمر موضوعات لاهوتية وتاريخية هامة أبرزها: قوانين وأحداث مجمع نيقية، مساواة الابن للآب في الجوهر، عبارة «مولود غير مخلوق»، ومصطلح «هوموأوسيوس»، إلى جانب بعض التحديات الإيمانية المعاصرة.

ألقى المحاضرات أصحاب النيافة: الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا أولوجيوس أسقف كنائس عين شمس والمطرية، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص وتوابعها.

كما شارك القس بيشوي حلمي، والقمص مكاري القمص تادرس، إلى جانب نخبة من الآباء الكهنة والأساتذة والباحثين، والقمص بولا مرقص نائب مدير المركز، والأستاذ مايكل جميل المدير التنفيذي للمركز.

وأكد المؤتمر على ثبات إيمان الكنيسة الجامعة الذي تسلَّمته من الآباء

الأنبا أنتوني الأنبا أنتوني أسقف أيرلندا واسكتلندا القداس الإلهي دياكون مركز البابا ديسقورس للدراسات اللاهوتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

ريبيرو

بعد سقوط الأهلي أمام بيراميدز.. «الغندور» يكشف مفاجآت في هوية المدرب الجديد

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

ترشيحاتنا

ندوة بمجمع إعلام الإسكندرية

إطلاق حملة "أمن الطاقة مسئولية الجميع" بمجمع إعلام الإسكندرية

جانب من الجولة

نائب رئيس جامعة بنها تتفقد إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد

توقيع الكشف الطبي على المرضى

100 يوم صحة.. تقديم 224 ألف خدمة طبية مجانية منذ انطلاق المبادرة بالمنيا

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

فيديو

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد