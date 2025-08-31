قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوكالة اليهودية يلغي زيارته إلى جنوب أفريقيا خشية مذكرة اعتقال محتملة
مدبولي من الصين: مصر تسعى لتوطين صناعات مكونات محطات تحلية المياه
الأمم المتحدة تشيد بجهود الإصلاح الاقتصادي في مصر
نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر لمتابعة أعمال التطوير
الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة 26» ينطلق إلى غزة عبر معبر رفح |تفاصيل
عماد متعب لـ لاعبي الأهلي: مفيش رجولة ولا ضغط .. واللاعيبة بتحلق
ضربوه بالقلم وهربوا.. حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع
إعلام إسرائيلي: تغيير مقر انعقاد جلسة الكابينت إلى مجمع أكثر تحصينا بسبب تهديدات الحوثيين
مدبولي: نستهدف إنتاج 10 ملايين م3 يوميا من المياه المُحلاة خلال السنوات الخمس المقبلة
اعتدت على عروس طليقها وشوهت وجهها قبل الزفاف بأيام.. المتهمة تواجه هذه العقوبة
مدبولي: صناعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية على رأس أولويات التعاون مع الصين
عائلات الأسرى يتظاهرون أمام منازل وزراء المجلس الوزاري المصغر للمطالبة بصفقة تبادل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأنبا مرقس يترأس الأيام الروحية ومباركة مزار الشهيد مار جرجس بكنيسته بالعزية

ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، الأيام الروحية، ومباركة مزار الشهيد العظيم مار جرجس، وذلك بكنيسته، بالعزية.

السلام وأهميته 

شارك في الصلوات الأب روماني منير، والأب بطرس سمعان، راعيا الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة. وفي كلمته، تحدث صاحب النيافة عن السلام، وأهميته في بناء النفس، والمجتمع.

وقال الأب المطران: كم نحن بحاجة إلى أن نصلي، لكي يعطي الرب السلام على الارض، داعيًا الجميع يكونوا أدوات لسلام الله كل واحد في مكانه.

وفي سياق منفصل، صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في قرية كوم المحرص التابعة للإيبارشية، وخلاله دشّن عددًا من الأيقونات والأواني لخدمة المذبح، كما صلى نيافته عقب صلاة الصلح صلوات رسامة عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وشاركه الصلوات عدد من الآباء الكهنة.

الأنبا مرقس الكاثوليك الكنيسة القداس

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

