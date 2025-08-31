الأنبا مرقس يترأس الأيام الروحية ومباركة مزار الشهيد مار جرجس بكنيسته بالعزية

ترأس نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، الأيام الروحية، ومباركة مزار الشهيد العظيم مار جرجس، وذلك بكنيسته، بالعزية.

السلام وأهميته

شارك في الصلوات الأب روماني منير، والأب بطرس سمعان، راعيا الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة. وفي كلمته، تحدث صاحب النيافة عن السلام، وأهميته في بناء النفس، والمجتمع.

وقال الأب المطران: كم نحن بحاجة إلى أن نصلي، لكي يعطي الرب السلام على الارض، داعيًا الجميع يكونوا أدوات لسلام الله كل واحد في مكانه.

وفي سياق منفصل، صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء في قرية كوم المحرص التابعة للإيبارشية، وخلاله دشّن عددًا من الأيقونات والأواني لخدمة المذبح، كما صلى نيافته عقب صلاة الصلح صلوات رسامة عددًا من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها، وشاركه الصلوات عدد من الآباء الكهنة.