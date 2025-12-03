بدءًا من اليوم.. «السكة الحديد»: إتاحة خدمة حجز تذاكر 4 قطارات فاخرة عبر وكلاء البيع المُعتمدين

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة خدمة حجز تذاكر 4 قطارات (الدرجة الثانية - فاخرة) عبر منظومة الحجز الإلكتروني المتاحة لوكلاء البيع المعتمدين، وذلك في إطار خطة الهيئة لتسهيل خدمات الحجز المقدمة لجمهور المسافرين، اعتبارًا من صباح الأربعاء الموافق 3/12/2025.

وتتضمن الخدمة الجديدة إدراج القطارين (926/927) الإسكندرية/أسيوط والعكس، والقطارين (930/929) القاهرة/أسيوط والعكس، بما يسهم في تحقيق المرونة وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الرقمية في عمليات الحجز، وتمكين المسافرين من الحصول على التذاكر بسهولة، خاصة في أوقات الذروة والإقبال المرتفع على تذاكر السفر.

تعزيز البنية التكنولوجية

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على تعزيز البنية التكنولوجية لمنظومة الحجز، مع التوسع في الاعتماد على القنوات الرقمية ووكلاء البيع المعتمدين، بما يضمن توفير خدمة متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين وتواكب جهود الدولة في التحول الرقمي.