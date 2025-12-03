نتيجة مباراة مصر والكويت.. المنتخب بين الأخطاء التكتيكية وفرصة تجديد القيادة|«سماكة» يوضح الحلول

أعرب عمرو سماكة، لاعب الأهلي السابق، عن خيبة أمله من أداء منتخب مصر أمام الكويت، مؤكدًا أن المنتخب ضيّع فرصة الفوز في الجولة الأولى من كأس العرب، مشيرًا إلى صعوبة المجموعة وحاجة الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية منذ البداية.

وأضاف سماكة، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أُضَيّا على قناة صدى البلد، أن المنتخب دخل المباراة بتحفّظ شديد، وكان بالإمكان الاعتماد على تشكيل أفضل لتحقيق التفوق، متسائلًا عن سبب وجود ثلاثة لاعبين في مركز الظهير الأيمن على مقاعد الاحتياط، وهو ما أثر على خيارات الجهاز الفني خلال اللقاء.

وأكد سماكة أنه كان يتمنى أن يتولى مدرب شاب مسؤولية قيادة المنتخب في كأس العرب، على أن يكون حلمي طولان مشرفًا على الفريق، مشددًا على أن هذا الأسلوب قد يمنح المنتخب فرصة أفضل للاستفادة من قدرات اللاعبين الشباب وتجربة أساليب جديدة.