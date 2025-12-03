مساعد «بوتين»: مشاورات مفيدة لإنهاء الحرب الأوكرانية.. وطريق السلام مليئ بالألغام

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن مشاورات موسكو حول كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا كانت "مفيدة للغاية"، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف أوشاكوف أن بعض المقترحات المتعلقة بالأراضي التي قدمتها الولايات المتحدة، التي تسعى للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، "مقبولة إلى حد ما"، لكن بعضها الآخر لم يُرضِ موسكو، بحسب ما أفادت به صحيفة تليجراف البريطانية.

ومن نقاط الخلاف الرئيسية بين روسيا وأوكرانيا إصرار موسكو على تخلي القوات الأوكرانية عن خُمس مقاطعة دونيتسك المتبقية التي لا تزال تسيطر عليها.

وأضاف أوشاكوف أنه لم يتم التوصل إلى "خيار تسوية" بشأن مسألة الأراضي بعد الاجتماع الذي استمر خمس ساعات يوم الثلاثاء بين بوتين وويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي.

وفي وقت سابق، اتهم بوتين الدول الأوروبية بتقويض جهود واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر

وعقد الرئيس الروسي، اجتماعًا دام قرابة خمس ساعات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن محادثة بوتين مع ويتكوف كانت بناءة ومفيدة للغاية وموضوعية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، غادر ويتكوف الكرملين ووصل إلى السفارة الأمريكية في موسكو.

وأفادت وسائل الإعلام أن ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب، سيتوجهان، بعد لقائهما فلاديمير بوتين في موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأمس الثلاثاء، حذر زيلينسكي من محاولات روسية لإقصاء الولايات المتحدة عن الدور الذي تلعبه في دعم مسار السلام في أوكرانيا، معربًا عن خشيته من تراجع الاهتمام الأمريكي بالجهود الدبلوماسية الجارية.