استمر 5 ساعات.. انتهاء اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر في موسكو

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعًا دام قرابة خمس ساعات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

اجتماع بوتين مع ويتكوف وكوشنر

وصرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بأن محادثة بوتين مع ويتكوف كانت بناءة ومفيدة للغاية وموضوعية.

ووفقًا لوسائل الإعلام الروسية، غادر ويتكوف الكرملين ووصل إلى السفارة الأمريكية في موسكو.

وأفادت وسائل الإعلام أن ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب، سيتوجهان، بعد لقائهما فلاديمير بوتين في موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

زيلينسكي يحذر من إقصاء واشنطن

وأمس الثلاثاء، حذر زيلينسكي من محاولات روسية لإقصاء الولايات المتحدة عن الدور الذي تلعبه في دعم مسار السلام في أوكرانيا، معربًا عن خشيته من تراجع الاهتمام الأمريكي بالجهود الدبلوماسية الجارية.

وأكد الرئيس الأوكراني أن الدعم الأمريكي لا يزال عنصرًا أساسيًا للحفاظ على زخم المفاوضات وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن التنسيق الدولي يشكل عاملًا حاسمًا في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها بلاده.