زيلينسكي: روسيا تسعى لإبعاد واشنطن عن مسار التسوية في أوكرانيا

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من محاولات روسية لإقصاء الولايات المتحدة عن الدور الذي تلعبه في دعم مسار السلام في أوكرانيا، معربًا عن خشيته من تراجع الاهتمام الأمريكي بالجهود الدبلوماسية الجارية.

وأكد زيلينسكي أن الدعم الأمريكي لا يزال عنصرًا أساسيًا للحفاظ على زخم المفاوضات وتحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن التنسيق الدولي يشكل عاملًا حاسمًا في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها بلاده.

وشدد الرئيس الأوكراني على ضرورة استمرار الضغط الدولي على موسكو لضمان التزامها بخطوات التهدئة، معتبرًا أن أي فراغ في الموقف الأمريكي قد ينعكس سلبًا على جهود السلام ومسار الاستقرار في المنطقة.