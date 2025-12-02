أمين الناتو يرحب بجهود أمريكا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

رحب أمين عام حلف شمال الأطلسي ناتو مارك روته بالجهود الجارية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معربا عن ثقته بأن تفضي هذه الجهود في نهاية المطاف إلى إحلال السلام.



وقال روته - خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الثلاثاء - "فيما يتعلق بأوكرانيا، فإننا نعلم أن أمننا مرتبط ببعضه البعض، ونحن نعمل جميعا على إنهاء الحرب على أوكرانيا من خلال التوصل لسلام عادل ودائم".



وأضاف روته "ونرحب الجهود الجارية التي تقودها الولايات المتحدة لتحقيق هذا الغرض، وأنا واثق من أن هذه الجهود المستدامة ستسفر في نهاية المطاف إلى استعادة السلام في أوروبا".



وأوضح أمين عام حلف الناتو أنه في الوقت الذي يجري العمل فيه على إحلال السلام، فلا يمكن غض الطرف عن الانتهاك الروسي الممنهج للبنية التحتية المدنية لأوكرانيا؛ مما يحرم الأوكرانيين من الدفء والضوء في بداية فصل الشتاء.



وأشار روته إلى أنه منذ الأيام الأولى للصراع الروسي - الأوكراني، أظهر الحلفاء التزاما راسخا تجاه دعم أوكرانيا، مضيفا أن الحلفاء الأوروبيين، بالإضافة إلى كندا، قدموا خلال الأشهر الأخيرة مليارات الدولارات من المعدات الأساسية الأمريكية إلى أوكرانيا.



وأكد الأمين العام أن "هذا الدعم يعد جزءا مهما من جهودنا المستمرة لضمان توفير ما تحتاج إليه أوكرانيا لصد أي عدوان حالي وردع أي عدوان مستقبلي"، معربا عن توقعه بأن يعلن الحلفاء عن المزيد من الإسهامات لدعم أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.



ولفت روته إلى أن الحلفاء في الناتو أظهروا استعدادهم وقدرتهم على معالجة أجندة التحديات التي تواجه التحالف العسكري.



جاء هذا المؤتمر الصحفي قبيل اجتماع لوزراء خارجية الناتو المزمع عقده غدا في مقر الحلف ببروكسل حيث من المنتظر أن يتم مراجعة نتائج قمة الحلف في لاهاي التي عُقدت في يونيو الماضي، وتبادل الآراء بين وزراء الخارجية بشأن التحضيرات للقمة المقبلة في أنقرة خلال يوليو 2026.

